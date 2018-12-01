Страховая компания Резерв

Справка banki.ru о компании

ЗАО «СК «Резерв» – универсальная розничная компания, небольшая по размеру сборов. Основная специализация – страхование заемщиков через банковский канал продаж. По итогам 2017 года СК «Резерв» заняла 138-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии и 50-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (90,02%). Компания не имеет филиалов и представительств. Полисы реализуются в отделениях ПАО «Восточный экспресс банк» по всей стране. Головной офис компании расположен в Хабаровске.

Компания «Резерв» была создана в 1995 году в Хабаровске под именем «Спектр-Авиа С». Основным акционером выступила хабаровская авиатранспортная «Производственно-коммерческая фирма «Спектр», и главным направлением деятельности «Спектр-Авиа С» стало страхование авиационных рисков.



Стратегия страховщика оставалась неизменной вплоть до 2011 года (к тому времени «Спектр-Авиа С» являлась лидером по авиационному страхованию Хабаровского края и входила в топ-5 крупнейших страховых компаний в этом регионе; объем собранной премии по итогам 2010 года составлял 63 млн рублей). В 2011 году, после смены владельцев страховщика (акционером «Спектр-Авиа С» стала компания «Альянс-Консалтинг». Бизнес «Спектр-Авиа С» был интегрирован в другую дальневосточную страховую компанию – «Гелиос-Резерв», в которую был переведен портфель «Спектр-Авиа С» по авиастрахованию. А «Спектр-Авиа С», получившая в начале 2012 года новое название СК «Резерв», сконцентрировалась на развитии нового направления по банковскому страхованию, активно развивая страхование заемщиков кредитов от несчастных случаев. Основным партнером страховщика выступил «Восточный экспресс банк».

Дальнейший рост объемов бизнеса компании во многом обеспечен развитием российского рынка розничного кредитования. По итогам 2013 года «Резерв» занял 58-е место среди крупнейших страховщиков (объем собранной премии – 2,1 млрд рублей), а в 2014 году сумел подняться до 24-й позиции, собрав 7 млрд рублей страховой премии. При этом большая часть этой суммы приходилась на страхование заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней – по этому виду страхования «Резерв» занимает 3-е место среди российских страховщиков. С 2013 по 2015 год компания входила в топ-100 страховщиков по объему сборов. С мая 2017 года СК «Резерв» входит в состав Всероссийского Союза Страховщиков.

Основными направлениями деятельности компании являются: добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества граждан, страхование финансовых рисков и различных видов гражданской и профессиональной ответственности.

Акционером компании является ООО «Альянс-Консалтинг» (100% акций), контролируемое владельцами крупного регионального банка, специализирующегося на розничном кредитовании ПАО «Восточный экспресс банк». Участниками ООО «Альянс Консалтинг» являются: Croushi Enterprises Limited (в интересах фондов «Баринг Восток») – 16,97%, Игорь Ким – 49,32%, ПАО КБ «Восточный» (19,9%), Юрий Вавилов – 12,61% и Кирилл Нифонтов (1,2%). Конечной контролирующей стороной выступает Игорь Ким*.

В 2013-2014 годах общество достигло прироста на 359% и 233% соответственно. В последующие годы отмечается резкое падение сборов: в 2015-м – на 84,06%, а по итогам 2016-2017 годов – на 78,29% и 24,35% соответственно. Объем страховых премий в 2017 году составил 183,63 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 242,75 млн рублей), из них 99,59% занимают взносы по договорам с физическими лицами. Выплаты общества по итогам минувшего года составили 49,9 млн рублей, уровень выплат – 27,17%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 25,34 млн рублей (минус 79,51% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 20,1 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 79,34%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (90,02%), страхование финансовых рисков (7,12%), страхование имущества граждан (2,0%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 182,74 млн рублей (99,52%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,54%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 367,6 млн рублей, что в 1,6 раза меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 587,26 млн рублей). Совокупный доход по МСФО по итогам года уменьшился в 2,2 раза и составил 337,09 млн рублей премий (в 2016-м – 754,27 млн рублей). За 1-е полугодие 2018 года чистая прибыль компании составила 200,82 млн рублей (-9,0% к показателю за аналогичный период 2017-го).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Бродягина (генеральный директор), Наталья Вильданова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Юрий Вавилов (председатель), Иван Зюзин, Григорий Жданов, Кирилл Нифонтов.



Партнеры: ПАО «Восточный экспресс банк», ООО «Р-Телематика» (автомобильная навигация и телематика), ООО «Глобальный поиск» (сервис www.strahovkaru.ru).

* Игорь Ким – известный российский банкир, инвестор и финансист, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. До 2010 года Игорь Ким выступал контролирующим бенефициаром ПАО «Восточный экспресс банк». В настоящее время является акционером универсального страховщика АО «Д2 Страхование» (77,4% акций) и ЗАО «СК «Резерв» (49,32%). Также, Ким имеет интересы в строительном, девелоперском и ресторанном бизнесе: владеет сетью ресторанов «Фуд-мастер» и коммерческой недвижимостью в Новосибирске (около 40 тыс. м2).

Дата последнего изменения: 19 декабря 2018 г.