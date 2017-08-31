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Страховая компания Аллега

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 100
на 31.08.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-34
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
2 826
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Аллега» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании (100% страхового портфеля). По итогам 2017 года организация заняла 193-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Деятельность СК «Аллега» в прошлом году осуществлялась на территории Республики Башкортостан и Ставропольского края. Сеть представительств и филиалов у компании отсутствует. Головной офис с июня 2018 года находится в Москве (ранее в Симферополе).

29 августа 2017 года Банк России приказом № ОД-2471 приостановил действие лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно - несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В связи с устранением обществом нарушений страхового законодательства приказом Банка России от 21 мая 2018 года № ОД-1266 действия лицензии на осуществление страхования было возобновлено.

26 декабря 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у страховщика в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СК «Аллега» работала на страховом рынке с 2004 года и занималась предоставлением страховых услуг по программам ДМС в области акушерства, гинекологии и педиатрии. С мая 2017 года общество состояло во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Главным участником общества являлись ООО «Профи Инфинити» с долей в 99,99% (владелец – Альбина Галиахметова).

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 34 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 181 тыс. рублей по МСФО. В 2016 году страховщик показал убыток в размере 5,61 млн рублей по РСБУ и совокупный доход в 55,66 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120,1 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Владимир Бунин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 6 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Аллега»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3859 от 10.08.2018
Руководитель
Владимир Владимирович Бунин (генеральный директор)
по информации на 6 сентября 2018 г.
ОГРН
1025003520519
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, эт. 3, пом. I, оф. 7А
Телефоны
8 (800) 250-6-509
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ №3859 от 10.08.2018 Отозвана

Лицензия отозвана приказом ЦБРФ №ОД-3324 от 26.12.2018 в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступило в силу 29.12.2018 года.
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