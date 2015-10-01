Страховая компания Промышленные технологии (Веб-Лайф)

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Веб-Лайф» – небольшая по размеру сборов организация, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года компания заняла 340-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 37-е место в сегменте страхования жизни на случай смерти и дожития (~97% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Кемерово.

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-468 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Веб-Лайф». Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в июле 1998 года. За время своей деятельности страховое общество неоднократно переименовывалось: с июня 2006 года работало под названием ООО «Страховая компания Сола», с марта 2010 года – ООО Страховая компания «Опора», с января 2011 года – ООО Страховая компания «Патриот», с апреля 2014 года – ООО Страховая компания «Веб-Лайф». В январе 2017 года общество сменило название на ООО «Промышленные технологии».

За время приоритетным направлением деятельности компании являлось страхование жизни на случай смерти и дожития, договора по которому составили более 96% страхового портфеля по итогам 2014 года. По размеру сборов с основного вида страхования компания заняла 28-е место в Москве и 16-е – в Кемеровской области.



Участниками страхового общества с мая 2015 года являются ООО «Ин-Тэк» (24,62%, единственный владелец – Юрий Савин) и само общество (75,38%). Ранее 75,38% доли уставного капитала принадлежали ООО «Геоматик», владельцами которого явились Андрей Федькин и Юрий Савин.

В период 2009-2011 годов объем поступлений компаний колебался от 2 до 39 тыс. рублей. В 2012 году компания демонстрировала увеличение размера страховых сборов до 1,22 млн рублей. В 2013 году объем страховых премий увеличился на 64,36%, а в 2014 году отмечено снижение объема сборов на 38,51%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,23 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 2 млн рублей), из них 100% составляют сборы с физических лиц. По территориальному распределению сбор страховых премий в 2014 году осуществлен в Москве (79,64%) и Кемеровской области (20,36%).

Выплаты в 2014 году составили 798 тыс. рублей. Уровень выплат – 64,98%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 93 тыс. рублей (минус 88,49% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 2,5 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию жизни на случай смерти и дожития (96,74%) и страхованию от несчастных случаев и болезней (3,26%). Весь объем страховых премий был собран страховщиком путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 664 тыс. рублей. Информация о финансовых показателях по МСФО отсутствует.

Уставный капитал – 305,11 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Апонасенко (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах отсутствует.

Дата последнего изменения: 8 февраля 2017 г.