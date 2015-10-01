Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Промышленные технологии (Веб-Лайф)

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
305 110
на 01.10.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
664
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
1 228
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
798
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Веб-Лайф» – небольшая по размеру сборов организация, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2014 года компания заняла 340-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 37-е место в сегменте страхования жизни на случай смерти и дожития (~97% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Кемерово.

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-468 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Веб-Лайф». Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в июле 1998 года. За время своей деятельности страховое общество неоднократно переименовывалось: с июня 2006 года работало под названием ООО «Страховая компания Сола», с марта 2010 года – ООО Страховая компания «Опора», с января 2011 года – ООО Страховая компания «Патриот», с апреля 2014 года – ООО Страховая компания «Веб-Лайф». В январе 2017 года общество сменило название на ООО «Промышленные технологии».

За время приоритетным направлением деятельности компании являлось страхование жизни на случай смерти и дожития, договора по которому составили более 96% страхового портфеля по итогам 2014 года. По размеру сборов с основного вида страхования компания заняла 28-е место в Москве и 16-е – в Кемеровской области.

Участниками страхового общества с мая 2015 года являются ООО «Ин-Тэк» (24,62%, единственный владелец – Юрий Савин) и само общество (75,38%). Ранее 75,38% доли уставного капитала принадлежали ООО «Геоматик», владельцами которого явились Андрей Федькин и Юрий Савин.

В период 2009-2011 годов объем поступлений компаний колебался от 2 до 39 тыс. рублей. В 2012 году компания демонстрировала увеличение размера страховых сборов до 1,22 млн рублей. В 2013 году объем страховых премий увеличился на 64,36%, а в 2014 году отмечено снижение объема сборов на 38,51%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,23 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 2 млн рублей), из них 100% составляют сборы с физических лиц. По территориальному распределению сбор страховых премий в 2014 году осуществлен в Москве (79,64%) и Кемеровской области (20,36%).

Выплаты в 2014 году составили 798 тыс. рублей. Уровень выплат – 64,98%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 93 тыс. рублей (минус 88,49% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 2,5 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию жизни на случай смерти и дожития (96,74%) и страхованию от несчастных случаев и болезней (3,26%). Весь объем страховых премий был собран страховщиком путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 664 тыс. рублей. Информация о финансовых показателях по МСФО отсутствует.

Уставный капитал – 305,11 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Апонасенко (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах отсутствует.

Дата последнего изменения: 8 февраля 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Промтехнологии»
лицензия ЦБРФ С № 3265 50 от 24.11.2014
Руководитель
Александр Александрович Апонасенко
по информации на 15 октября 2015 г.
ОГРН
1025401304290
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 14, оф. 202
Телефоны
+7 (495) 391-40-07
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ С № 3265 50 от 24.11.2014 Отозвана

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-468 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Веб-Лайф».

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Новости
Все страховые компании
 2146
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах