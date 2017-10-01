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Страховая компания Региональная страховая компания (РИНКО)

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
156 000
на 01.10.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
676 840
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
8 541 707
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
14 859
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о компании

ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО) – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 23-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и стало лидером на рынке в сегменте страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия (98,94% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

2 ноября 2017 года Банк России приказом № ОД-3144 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО) начало работу на рынке финансовых услуг с 1992 года как ООО «Страховая компания «Ижтранс-Полис». Долгое время компания являлась одним из лидеров в области страхования бытовой техники и электроники на российском рынке, а с 2015 года начала активно заниматься страхованием гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия и по итогам 2016 года стала лидером рынка по сборам в данном сегменте. Ранее компания значилась в списке страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков. В новом списке страховщиков, имеющих право осуществлять страхование ответственности застройщиков (по состоянию на 2 августа 2017 года) РИНКО отстутствует.

До марта 2016 года компания имела лицензию на ОСАГО, при этом фактически не осуществляя сборы. 10 марта 2016 года лицензия была отозвана Банком России в связи с добровольным отказом компании от осуществления ОСАГО.

В апреле 2017 года компания уведомила о намерении передать ООО «Проминстрах» страховой портфель по договорам добровольного страхования имущества юридических и физических лиц, а также портфель по договорам страхования ответственности застройщика в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления данных видов страхования. Процедура передачи страхового портфеля завершена в июне.

Единственным участником страхового общества является Евгений Мирошников (100%).

В 2012 году компания показала резкое сокращение объемов поступлений до 34,82 млн рублей против 671,03 млн рублей годом ранее (минус 94,81%). В 2013 году сборы страховщика сократились на 7,55%. В последующие годы отмечается значительное увеличение объема сборов, в частности, по итогам 2014-2015 годов прирост страховых взносов составил 390,94% и 468,29% соответственно, а в 2016-м – 851,13%. Объем собранной премии за минувший год составил 8,54 млрд рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 898,06 млн рублей), из них почти 99% занимают сборы по договорам с юридическими лицами. Размер выплат страхового возмещения за 2016 год составил 14,86 млн рублей, уровень выплат – 0,17%. За первые 6 месяцев 2017 года страховщиком собрано 3,7 млрд рублей (прирост 76,64% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 10,96 млн рублей. Уровень выплат за первое полугодие равен 0,3%.

Главной составляющей страхового портфеля в 2016 году являлось страхование гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия (98,94%). Остаток портфеля занимает страхование имущества физических лиц (1,06%).

Весь объем страховых премий в 2016 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 59,92%.

В 2016 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 676,84 млн рублей, что на 19,18% меньше, чем получено годом ранее (в 2015-м – 837,42 млн рублей). Совокупный доход по МСФО увеличился на 63,76% и по итогам 2016 года составил 349,84 млн рублей (доход за 2015 год – 213,64 млн рублей).

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 20 ед., страховых агентов-физических лиц – 85 чел., среднесписочная численность работников – 30 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 32 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В «Низкий уровень надежности» с «негативным» прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата актуализации – 15 апреля 2016 года). Перед отзывом с рейтинга был снят статус «рейтинг под наблюдением».

Руководство: Евгений Мирошников (генеральный директор), Светлана Анисимова, Михаил Алексеев, Сергей Тылс, Михаил Федотов.

В числе корпоративных клиентов – МУП «Управление капитального строительства города Иркутска», АО «Ярославльзаказчик», ООО «Новомосковская Энергосбытовая компания», АО «Агентство Мурманнедвижимость», УМП «Томскстройзаказчик», АО «Строительная корпорация Вологодской области», АО «К.Р.И.К.», АО «Сахатранснефтегаз», ООО «Госжилстрой» и др.

Дата последнего изменения: 7 ноября 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Региональная страховая компания»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0072 от 07.04.2016
Руководитель
Евгений Геннадьевич Мирошников (генеральный директор)
по информации на 7 ноября 2017 г.
ОГРН
1021801434643
Адрес
127051, г. Москва, пер. Каретный Б., владение 20, стр. 3
Телефоны
+7 (495) 660-06-90
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0072 от 07.04.2016 Отозвана

Банк России приказом от 02.11.2017 № ОД-3144 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» ООО «Региональная страховая компания» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ СИ № 0072 от 07.04.2016 Отозвана

Банк России приказом от 02.11.2017 № ОД-3144 года отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «добровольное имущественное страхование» ООО «Региональная страховая компания» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ОС № 0072 - 03 от 17.07.2015 Отозвана

Банк России приказом от 10.03.2016 года № ОД-818 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ООО «Региональная страховая компания» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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