Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Гранта» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. В 2017 году организация заняла 129-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 37-е место по сборам каско. Основные составляющие страхового портфеля компании по итогам прошлого года – страхование средств наземного транспорта (73,3%) и страхование от несчастных случаев и болезней (10,46%). Компания имеет девять отделений по России. Головной офис находится в Казани.

СК «Гранта» была создана в январе 1991 года под названием ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гарант». Учредителями компании выступили: Коммерческий банк социального развития Татарстана (Татсоцбанк), Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт», АО «Казжилгражданстрой», ПО «Таткоммунэнерго». В октябре 2011 года ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гранта» реорганизовано в форме преобразования в ООО «Казанская страховая фирма «Гранта». В сентябре 2015 года произошло переименование компании в ООО «Страховая компания «Гранта» (сокращенное наименование – ООО «СК «Гранта»).



СК «Гранта» является членом Союза Страховщиков Татарстана, Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Участником страховой организации и бенефициаром является генеральный директор Дарья Алякина, которой напрямую принадлежит 20,32% в уставном капитале и 79,68% через ООО «Межрегиональный страховой консалтинг», владельцем которого она является.

В 2012-2013 годах сборы страховщика сократились на 2,51% и 35,17%, а 2014 году отмечен прирост поступлений на 9,42%. В 2015-2016 годах компания достигла значительного прироста сборов, объем поступлений за два года увеличился на 351,1% и 286,21% соответственно. По итогам 2017 года компания собрала 286,11 млн рублей премий, что на 23,24% превышает показатель предыдущего года (объем премии в 2016-м равен 232,17 млн рублей). В структуре сборов 86,28% занимают сборы с физических лиц и 13,72% – с юридических лиц. Основной объем премий собран в Республике Татарстан (78,25%). Размер выплат в 2017 году составил 84,61 млн рублей, уровень выплат – 29,57%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 136,2 млн рублей (прирост 13,89% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 56,83 млн рублей, уровень выплат равен 41,72%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на каско (73,3%), страхование от несчастных случаев и болезней (10,64%), страхование гражданской ответственности (7,13%, из них за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 5,02%, за причинение вреда третьим лицам – 2,1%), страхование финансовых рисков (2,89%), добровольное медицинское страхование (2,04%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 270,44 млн рублей страховых премий (94,52%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,9%.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 20,04 млн рублей согласно отчетности по РСБУ/МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 11,97 млн рублей (по РСБУ/МСФО). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании достигла 14,55 млн рублей (-26,84% к показателю за аналогичный период 2017 года).

Уставный капитал – 145 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 79 чел., страховых агентов-юридических лиц – 177 ед., страховых агентов-физических лиц – 120 чел. (из них 107 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «Гранта» до уровня ruBB- (дата события – 16 октября 2017 года). Прогноз по рейтингу установлен стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг ruB с позитивным прогнозом.

Руководство: Дарья Алякина (генеральный директор), Алексей Тукмаков.

Клиенты: ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ), АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники» (КВАРТ), Нотариальная палата РТ, ОАО «Фирма «Ильдан», АО «ТАТСОЦБАНК», ООО «Татсвязькомплект», ЗАО «Казанский вертолетный завод – ремонт, сервис», КОАО «Центромонтажавтоматика», Сеть магазинов канцелярских товаров «Бюрократ», ЗАО «Казанский завод металлоизделий» и др.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.