Страховая компания Москва Ре

Справка banki.ru о компании

Открытое акционерное страховое и перестраховочное общество «Москва Ре» (ОАСПО «Москва Ре») – средняя по размеру премии страховая и перестраховочная компания. По итогам 2015 года заняла 37-е место по размеру собранных перестраховочных премий. Основную часть портфеля составляют имущественные и автотранспортные риски (в совокупности более 80% портфеля по премиям). Компания имеет представительства в шести городах РФ. Головной офис находится в Москве.

С 25 августа 2015 года согласно выписки из ЕГРЮЛ Москва Ре находилась в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО СК «ВТБ Страхование». По состоянию на 2 декабря 2015 года ОАСПО «Москва Ре» прекратило деятельность как юридическое лицо в результате реорганизации в форме преобразования.

ОАСПО «Москва Ре» было создано в феврале 1996 года как ООО «Московское перестраховочное общество», позже сменившее организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. В июле 2013 года компания была переименована с ОАО «Московское перестраховочное общество» на ОАСПО «Москва Ре».



Основным направлениям деятельности компании в 2015 году являлось перестрахование рисков по договорам страхования имущества юридических лиц (41,72%), каско (41,21%), страхование грузов (4,19%), страхования от несчастных случаев и болезней (4,15%) и страхования средств водного транспорта (3,19%).

В период деятельности компания являлась членом таких организаций, как Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Дальневосточный союз страховщиков (ДВСС), Сибирская Межрегиональная Ассоциация Страховщиков (СМАС), Русское общество управления рисками, Лига страховых организаций Украины.

Главным акционером компании является ООО СК «ВТБ Страхование» (99% акций). Общество входит в состав финансовой группы ВТБ*, владельцем которой является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Росимущество РФ.

Размер перестраховочных премий в 2015 году снизился на 89,06% по сравнению с предыдущим отчетным годом (100,35 млн рублей против 917,12 млн рублей годом ранее). В первом квартале 2016 года продолжилась тенденция сокращения сборов на рынке перестрахования – собрано 35,09 млн рублей против 39,1 млн рублей в аналогичном периоде 2015 года (минус 10,27%). Страховых премий по договорам прямого страхования компания не имеет.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 95,17 млн рублей по РСБУ. По итогам 2014 года организация имела убыток в 55,05 млн рублей согласно финансовой отчетности по российским стандартам.

Уставный капитал – 740,02 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» с декабря 2008 года прекратило действие рейтинга надежности перестраховщика «Москва Ре» в связи с отказом компании от его актуализации. Ранее у компании действовал рейтинг надежности на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности».

Руководство: Александр Романов (генеральный директор).

*Международная финансовая группа «ВТБ» объединяет более 20 кредитных и финансовых организаций. Бизнес-интересы группы сосредоточены в банковской сфере на инвестиционно-корпоративном направлении и розничном бизнесе, в финансовой сфере – на страховании, лизинге и факторинге. ООО СК «ВТБ Страхование» является материнской компанией для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование», ЗАО «ВТБ Страхование жизни», ОАСПО «Москва Ре». По состоянию на 31 декабря 2015 года в группе работали более 96 тыс. сотрудников. По итогам 2015 года активы группы ВТБ составляют 13,64 трлн рублей, чистая прибыль по МСФО – 1,7 млрд руб.

Дата последнего изменения: 1 сентября 2016 г.