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Страховая компания Чулпан-Мед

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 02.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
6 652
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
49 133
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
30 803
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «СМО «Чулпан-Мед» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. По итогам 2017 года компания заняла 166-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-10 по сборам в сегменте ДМС в Республике Татарстан. На рынке ОМС общество заняло 35-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и третье место по количеству застрахованных граждан в Республике Татарстан (доля рынка – 7,8%). Компания имеет 3 филиала и 9 представительств на территории Республики Татарстан. Головной офис находится в г. Альметьевск.

СМО «Чулпан-Мед» начала свою деятельность на рынке страхования с октября 2004 года. Предоставление услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию осуществляется компанией на территории Республики Татарстан. В данном регионе в 2017 году компания заняла десятое место по сборам ДМС.

Страховая медицинская организация заключила договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с более 180 медицинскими организациями на территории Республики Татарстан и свыше 360 медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию. СМО «Чулпан-Мед» является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков, Юго-Восточной Торгово-промышленной палаты РТ и Всероссийского союза страховщиков.

Единственным участником общества является АО СК «Чулпан»*, которому принадлежит 100% доля в уставном капитале.

В 2013 году компания собрала 43,5 млн рублей против 20,24 млн рублей годом ранее, показав прирост на 114,85%. В 2014 году отмечено сокращение поступлений в два раза (-49,08%), а в 2015-м компания демонстрирует положительную динамику сборов – объем собранной премии вырос на 134,03%. По итогам 2016-го сборы сократились на 7,26%, а в 2017 году страховщик показал небольшой прирост (+2,22%). Размер собранной премии в 2017 году равен 49,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 48,07 млн рублей), из них 100% занимают премии, уплаченные юридическими лицами. Размер страховых выплат по итогам прошлого года составил 30,8 млн рублей, уровень выплат – 62,69%. За январь-март текущего года страховщиком собрано 7 млн рублей (прирост 130,91% к аналогичному периоду 2017 года), выплачено – 11,07 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период достиг 158,15%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года составило добровольное медицинское страхование (100%). Весь объем страховых премий был собран страховщиком путем прямых продаж, без помощи посредников.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 6,65 млн рублей и совокупный доход по МСФО в 10,45 млн рублей. Предыдущий год компания закончила убытком в 17,61 млн рублей по РСБУ и 17,53 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность работников на отчетную дату составила 88 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Анвар Калимуллин (директор), Ирина Боровцова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Фарит Вафин (председатель), Фарит Шакиров, Баязит Галяутдинов, Елена Леухина, Альфия Ильдарханова, Эльвира Кулемина.

Клиенты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ОАО «Альметьевские тепловые сети» и др.

Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО СМО «Чулпан-Мед» на 1 июля 2018 года составляет 296 тыс. человек.

*АО СК «Чулпан» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 58-е место по размеру страховой премии в ренкинге российских страховщиков и второе место по сборам в Республике Татарстан. Имеет три дочерние компании: ООО СМО «Чулпан-Мед» (специализируется на медицинском страховании), ООО СК «Чулпан-Жизнь» (страхование жизни) и ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина» (медицинская организация). Владельцами АО «СК «Чулпан» являются ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (5,98%), ПАО АБ «Девон-Кредит» (0,29%), ЗАО «Татех» (0,29%), ОАО «Татойлгаз» (0,29%) и 46 физических лиц, совокупно владеющие 93,15% акций компании. Региональная сеть компании состоит из 16 филиалов и 8 представительств в крупных российских городах, однако основная доля бизнеса страховщика сосредоточена на территории Республики Татарстан. Основные показатели за 2017 год: объем собранной премии – 2,07 млрд рублей, размер выплат – 1,06 млрд рублей, чистая прибыль по РБСУ – 500,22 млн рублей. Размер уставного капитала на 1 июля 2018 года – 555 млн рублей.

Дата последнего изменения: 24 июля 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СМО «Чулпан-Мед»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3957 от 20.01.2017
Руководитель
Анвар Рамилевич Калимуллин (директор)
по информации на 25 июля 2018 г.
ОГРН
1041608018726
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, пом. 1
Телефоны
+7 (8553) 45-35-98
8 (800) 200-10-65
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3957 от 20.01.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3957 - 01 от 20.01.2017 Действует
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