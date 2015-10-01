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Страховая компания МВС-Гарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 008
на 01.10.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
2 729
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
771
за 2014
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ЗАО СК «МВС-Гарант» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 347-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 210-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц (более 97% страхового портфеля). Компания не имеет дочерних и ассоциированных организаций, а также филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1222 отозвал лицензии на осуществление страхования ЗАО «МВС-Гарант» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ЗАО СК «МВС-Гарант» зарегистрирована в июне 1997 года под названием ЗАО «Страховая компания рыбаков». С момента основания специализацией компании являлось страхование средств водного транспорта и страхование от несчастных случаев и болезней членов экипажей морских судов. В настоящее время приоритетное направление деятельности организации – страхование имущества юридических лиц, занимающее более 97% страхового портфеля по итогам 2014 года. По размеру сборов по данному виду страхования компания заняла 136-е место в Москве, основном регионе деятельности. В перечне видов страхования, осуществляемых компанией, также значатся: страхование от несчастных случаев и болезней, страхование грузов и страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Главными участниками компании являются: ООО «МВС-Лизинг» (67,18%) и ООО «Аудитавиатраст» (24,63%). Ключевые бенефициары компании не разглашаются.

В 2012 году компания собрала 786 тыс. рублей страховых премий против 993 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав снижение сборов на 20,85%. По итогам 2013 года отмечено увеличение поступлений на 18,83%, а в 2014 году – сокращение страховых взносов на 17,45%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 771 тыс. рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 934 тыс. рублей), из них 100% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий был собран в Москве (97,67%) и Республике Бурятия (2,33%).

По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 2 тыс. рублей, что соответствует объему сборов за аналогичный период 2014 года. Выплаты в 2014 году и первом полугодии 2015 года не осуществились.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию имущества юридических лиц (97,41%) и страхованию от несчастных случаев и болезней (2,59%). Весь объем страховых премий был собран страховщиком путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 2,73 млн рублей, по МСФО показан убыток 288 тыс. рублей.

Уставный капитал – 120,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Наталья Анненская (генеральный директор).

Совет директоров: Юрий Кремерман (председатель), Наталья Анненская, Наталья Труфанова, Светлана Долбилова, Павел Радченко.

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 14 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «МВС-Гарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3169 от 15.10.2014
Руководитель
Наталья Евгеньевна Анненская
по информации на 15 октября 2015 г.
ОГРН
1037739754370
Адрес
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, пом. XII комн. 8
Телефоны
+7 (495) 921-17-21
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3169 от 15.10.2014 Отозвана

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1222 отозвал лицензии на осуществление страхования ЗАО «МВС-Гарант» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 3169 от 15.10.2014 Отозвана
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