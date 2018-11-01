Страховая компания Верна

ООО СО «ВЕРНА» – универсальный федеральный страховщик.
Первая страница в истории Страхового общества «ВЕРНА» была открыта 23 сентября 1993 года (НАСТА – Национальный Страховой Альянс).
В 2009 году Европейский Инвестиционный Фонд «INTERFIN» выкупил компанию с целью развития собственного страхового бизнеса на территории Российской Федерации.
С 15 ноября 2010 года страховая компания переименована в Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА». Согласно обновленной стратегии развития, основной задачей компании обозначено создание универсального страхового общества, способного оперативно и гибко реагировать на потребности российского страхового рынка.
В 2014 году произошла смена собственника, а с 2015 года Центральное управление переведено в г. Краснодар. В апреле 2015 года в компании сформирована новая команда топ-менеджеров, разработана стратегия развития на 2 года, которая полностью реализована в 2017 году.
В настоящее время участниками Общества являются ООО «Южный Ресурс» (31,92%), ООО «Менеджмент-групп» (30,78%), ООО «Капитал-Инвест» (32,17%), Щукина Галина Александровна (5,13%).
Приоритетными направлениями формирования страхового портфеля являются корпоративный и розничный сегменты рынка, с примерно равным соотношением их долей в портфеле.
Структура продаж ориентирована на привлечение бизнеса через прямой, тендерный, партнерский, агентский, банковский и онлайн каналы.
Страховая деятельность ведется по таким видам, как страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование имущества и ответственности, добровольное страхование автотранспорта, обязательное страхование автогражданской ответственности и др.
Одной из важнейших задач является развитие бизнеса в регионах с активно растущей экономикой и инфраструктурой. Формат регионального присутствия – филиал с сетью региональных агентств. В 2016-м году состоялось открытие 8 филиалов, в 2017 году стартовали 3 удаленных подразделения. В настоящий момент на территории Российской Федерации функционирует 29 обособленных структурных подразделений ООО СО «ВЕРНА» с центральным офисом в г. Краснодаре.
В целом Общество ориентировано на поступательное качественное развитие классического страхового бизнеса по всей географии присутствия. Важнейшим аспектом формирования портфеля является проведение политики взвешенного андеррайтинга, нацеленного на достижение оптимального соотношения рентабельности портфеля и гибкости продуктовой линейки.
Активы Общества составляют на 30.09.2018 года – более 4,153 млрд рублей. Собственные средства на 30.09.2018 года – более 1,897 млрд рублей. Уставный капитал – 250 млн рублей. Добавочный капитал на 30.09.2018 года – более 1,488 млрд рублей.
ООО Страховое общество «Верна» – относительно небольшая по размеру сборов универсальная страховая организация. По итогам 2018 года компания заняла 64-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Годом ранее вошла в топ-30 по страхованию ОСАГО (47,19% в совокупной премии), заняв 29-е место. Компания имеет 29 обособленных структурных подразделений в крупных городах России. Головной офис находится в Краснодаре.
Компания зарегистрирована в сентябре 1993 года. За время своей деятельности страховое общество неоднократно переименовывалось: с августа 2003 года работало под названием ООО «НАСТА-Национальный страховой альянс», с июня 2005 года – ООО Страховая компания «НАСТА-Жизнь», с июня 2007 года – ООО Страховая компания «Эксперт-Премиум», с ноября 2010 года – ООО Страховое общество «Верна».
Приоритетными направлениями деятельности компании в 2017 году стали страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, ОСАГО, личные виды страхования (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней).
Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза агростраховщиков, Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков и Ассоциации страховых организаций Краснодарского края.
Участниками страхового общества являются: ООО «Капитал-Инвест» (32,17%), ООО «Менеджмент-групп» (30,78%, владелец 100% уставного капитале общества – Эльдар Исаев), АО «Южный Ресурс» (31,92%, единственный владелец – Юлия Варзар) и Галина Щукина (5,13%).
Уставный капитал – 250 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2019 года).
Рейтинг компании
«Эксперт РА»: ruCCC, прогноз по рейтингу стабильный (актуализирован 29 января 2019 года).
Совет директоров: Михаил Новачук (председатель), Евгения Крипиневич, Галина Щукина.
Руководство: Галина Щукина (генеральный директор).
Клиенты: ГБУ города Москвы «Доринвест», СПБ ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта», Администрация города Пскова, БУ «База авиационной и наземной охраны лесов», Минздрав Новосибирской области, ОАО «Краснодаргоргаз», ОАО «Нордэнерго», МБУ «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба», АО «АТЭК, ГП ЧАО «ЧукотАВИА», ЗАО «Краснодарпроектстрой», ООО «Северная строительная компания», ООО «КубаньКапиталСтрой», ООО «Главная Инвестиционная Компания», ООО «Третий Рим», ГУП «М.Прогресс», ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова», ГУП РК «Крымтроллейбус» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 3245 от 17.09.2015
|Действует
|ЦБРФ СИ № 3245 от 17.09.2015
|Действует
|ЦБРФ ОС № 3245 - 03 от 23.03.2016
|Действует
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.