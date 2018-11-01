Страховая компания Верна

Информация о компании

ООО СО «ВЕРНА» – универсальный федеральный страховщик.

Первая страница в истории Страхового общества «ВЕРНА» была открыта 23 сентября 1993 года (НАСТА – Национальный Страховой Альянс).

В 2009 году Европейский Инвестиционный Фонд «INTERFIN» выкупил компанию с целью развития собственного страхового бизнеса на территории Российской Федерации.

С 15 ноября 2010 года страховая компания переименована в Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА». Согласно обновленной стратегии развития, основной задачей компании обозначено создание универсального страхового общества, способного оперативно и гибко реагировать на потребности российского страхового рынка.

В 2014 году произошла смена собственника, а с 2015 года Центральное управление переведено в г. Краснодар. В апреле 2015 года в компании сформирована новая команда топ-менеджеров, разработана стратегия развития на 2 года, которая полностью реализована в 2017 году.

В настоящее время участниками Общества являются ООО «Южный Ресурс» (31,92%), ООО «Менеджмент-групп» (30,78%), ООО «Капитал-Инвест» (32,17%), Щукина Галина Александровна (5,13%).

Приоритетными направлениями формирования страхового портфеля являются корпоративный и розничный сегменты рынка, с примерно равным соотношением их долей в портфеле.

Структура продаж ориентирована на привлечение бизнеса через прямой, тендерный, партнерский, агентский, банковский и онлайн каналы.

Страховая деятельность ведется по таким видам, как страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование имущества и ответственности, добровольное страхование автотранспорта, обязательное страхование автогражданской ответственности и др.

Одной из важнейших задач является развитие бизнеса в регионах с активно растущей экономикой и инфраструктурой. Формат регионального присутствия – филиал с сетью региональных агентств. В 2016-м году состоялось открытие 8 филиалов, в 2017 году стартовали 3 удаленных подразделения. В настоящий момент на территории Российской Федерации функционирует 29 обособленных структурных подразделений ООО СО «ВЕРНА» с центральным офисом в г. Краснодаре.

В целом Общество ориентировано на поступательное качественное развитие классического страхового бизнеса по всей географии присутствия. Важнейшим аспектом формирования портфеля является проведение политики взвешенного андеррайтинга, нацеленного на достижение оптимального соотношения рентабельности портфеля и гибкости продуктовой линейки.

Активы Общества составляют на 30.09.2018 года – более 4,153 млрд рублей. Собственные средства на 30.09.2018 года – более 1,897 млрд рублей. Уставный капитал – 250 млн рублей. Добавочный капитал на 30.09.2018 года – более 1,488 млрд рублей.