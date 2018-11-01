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Страховая компания АИГ страховая компания

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
480 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
448 884
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 961 148
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
137 663
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Банкострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование кибер-рисков
Справка banki.ru о компании

АО «АИГ» – универсальная страховая и перестраховочная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав крупнейшей международной страховой группы American International Group (AIG). По итогам 2017 года компания заняла 61-е место по сборам в сегменте прямого страхования и восьмое место по объему собранных перестраховочных премий. В страховом портфеле в 2017 году наиболее существенные доли занимают страхование имущества юридических лиц и страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам. Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис расположен в Москве.

 

История компании

 

АО «АИГ» была создана в 2004 году как «АИГ страховая и перестраховочная компания», 100% «дочка» американского страхового гиганта American International Group (AIG). К тому времени у AIG на территории России уже работала одна дочерняя компания – AIG Россия, однако законодательство требовало от страховщиков разделить операции по страхованию жизни и иным видам страхования. В результате страхованием жизни стала заниматься AIG Россия), а в новую «АИГ страховая и перестраховочная компания» были переведены договоры по non-life страхованию.

 

«АИГ страховая и перестраховочная компания» сконцентрировалась на развитии страхования имущества и ответственности корпоративных клиентов – ключевых направлениях бизнеса материнской AIG.

 

Во время кризиса 2008 года, когда AIG оказалась на грани банкротства, ее российская «дочка» не пострадала, сохранив свои позиции в топ-50 крупнейших страховщиков страны. Год спустя, в результате реструктуризации международного бизнеса AIG, из состава холдинга были выделены направления по страхованию жизни и страхованию имущества и ответственности (бизнес получил название Chartis). В том же году «АИГ страховая и перестраховочная компания» начала работать под брендом «Чартис», по-прежнему концентрируясь на развитии корпоративного страхования.

 

В 2011 году «Чартис» взял курс на диверсификацию страхового портфеля. Страховщик планировал сосредоточиться на развитии перспективного направления по страхованию компаний второго эшелона и нарастить долю этого бизнеса в своем портфеле с 25% до 50%. Кроме того, «Чартис» намеревался удвоить к 2014 году агентскую сеть в Москве и Санкт-Петербурге и активно развивать банковский канал продаж страховых продуктов. Эти планы «Чартис» продолжил реализовывать уже под своим историческим названием – в 2012 году компания получила название «АИГ» в связи с принятием AIG концепции единого бренда.

 

В 2013 году сборы «АИГ» составляли 2,6 млрд рублей (46-е место на российском страховом рынке). Однако, несмотря на достаточно неплохие показатели, осенью 2014 года «АИГ» приняла решение свернуть розничный бизнес в России.

 

В сентябре 2014 года стало известно, что «АИГ» сворачивает часть бизнеса в России. Компания отказалась от страхования автотранспорта, личного имущества, страхования от несчастных случаев и страхования выезжающих за рубеж. Годом позже Банк России ограничил, а затем и отозвал лицензию страховщика на обязательную «автогражданку». Такое решение было принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления данной деятельности.

 

В настоящее время «АИГ» занимается корпоративными видами страхования. Основное направление деятельности – страхование имущества юрлиц, страхование финансовых рисков и страхование ответственности перед третьими лицами.

 

«АИГ» — член Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Достижения компании

 

  • Входит в топ-50 страховщиков иного, чем страхование жизни, по сборам страховых и перестраховочных премий (Банк РФ, 2017 г.).

  • Входит в топ-10 страховщиков страхования ответственности и топ-15 страховщиков страхования финансовых рисков по сборам страховых премий (Банк РФ, 2017 г.).

  • Входит в топ-20 страховщиков страхования имущества по сборам страховых премий (Банк РФ, 2017 г.)

  • Входит в топ-10 страховщиков по входящему перестрахованию по сборам страховых премий (Банк РФ, 2017 г.)

  • Минимальное количество отказов клиентам в страховой выплате за 2017 год.

 

Рейтинг компании

 

Эксперт РА: ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный (актуализирован 18 мая 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

 

Руководство: Роман Тихоненко (президент), Марина Декина (главный бухгалтер).

 

Совет директоров: Патрик Мэхью (председатель), Михаэл Дженсен, Роман Тихоненко, Николай Бурцев, Андрей Иосифов.

 

Партнеры компании

 

Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, «Ренессанс Кредит», Ситибанк, Совкомбанк; компании ПАО «Вымпелком», ООО «Монэкс Трейдинг», ООО «Кофе - Сирена», ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», АО «ДХЛ Интернешнл».

 

Дата последнего изменения: 14 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «АИГ страховая компания»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3947 от 12.04.2017
Руководитель
Роман Владимирович Тихоненко (президент)
по информации на 18 мая 2018 г.
ОГРН
1047796329250
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2
Телефоны
+7 (495) 935-89-50
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3947 от 12.04.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 3947 от 12.04.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3947 - 04 от 12.04.2017 Действует
ЦБРФ ПС № 3947 от 12.04.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3947 - 03 от 17.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 21.07.2016 года № ОД-2327 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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