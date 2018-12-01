Справка banki.ru о компании

ООО «СК «АСКО-Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, работающая на рынке страхования жизни с 2006 года. По итогам 2018 года организация заняла 147-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Имеет лицензию на осуществление 6 видов страховой деятельности. Центральный офис с мая 2018 года находится в Москве (ранее – в г. Набережные Челны, Республика Татарстан).

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» (ООО «СК «АСКО-Жизнь») образовано 20 июля 2006 года. Основными направлениями деятельности по личному страхованию является добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

Среди крупных клиентов Компании – Московская областная Дума, ПАО «Промсвязьбанк», Фонд поддержки Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова и другие.

Банк России приказом от 07.05.2015 № ОД-998 приостанавливал действие лицензии компании на осуществление страхования. Решение было принято в связи с неисполнением страховщиком предписания регулятора. В компании была назначена временная администрация. 18 июня 2015 года приказом № ОД-1390 Банк России возобновил действие лицензии в связи с устранением выявленных нарушений.

В марте 2017 года СК «АСКО-Жизнь» заявила о намерении передать компании «Чулпан-Жизнь» страховой портфель по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней с последующим отказом от соответствующих лицензий. Решение было принято в связи с добровольным отказом от осуществления страховой деятельности. Процедура передачи страхового портфеля по договорам страхования от несчастных случаев и болезней и страхования жизни завершена в июне 2017 года после подписания акта приема-передачи.

Уставный капитал по данным на 25 января 2019 года составил 312,75 млн рублей.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой гильдии.

Участниками общества являются «ООО «Страховые активы» (99,04%, владелец общества – Виктория Деревянкина) и Александр Кузнецов (0,96%).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Алексей Ефремов (генеральный директор), Светлана Розен (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Виктория Деревянкина, Лариса Фокина, Дмитрий Нечаев.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.