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Страховая компания АСКО-Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
31 685
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
61 723
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
55 435
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «АСКО-Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, работающая на рынке страхования жизни с 2006 года. По итогам 2018 года организация заняла 147-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Имеет лицензию на осуществление 6 видов страховой деятельности. Центральный офис с мая 2018 года находится в Москве (ранее – в г. Набережные Челны, Республика Татарстан).

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» (ООО «СК «АСКО-Жизнь») образовано 20 июля 2006 года. Основными направлениями деятельности по личному страхованию является добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

Среди крупных клиентов Компании – Московская областная Дума, ПАО «Промсвязьбанк», Фонд поддержки Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова и другие.

Банк России приказом от 07.05.2015 № ОД-998 приостанавливал действие лицензии компании на осуществление страхования. Решение было принято в связи с неисполнением страховщиком предписания регулятора. В компании была назначена временная администрация. 18 июня 2015 года приказом № ОД-1390 Банк России возобновил действие лицензии в связи с устранением выявленных нарушений.

В марте 2017 года СК «АСКО-Жизнь» заявила о намерении передать компании «Чулпан-Жизнь» страховой портфель по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней с последующим отказом от соответствующих лицензий. Решение было принято в связи с добровольным отказом от осуществления страховой деятельности. Процедура передачи страхового портфеля по договорам страхования от несчастных случаев и болезней и страхования жизни завершена в июне 2017 года после подписания акта приема-передачи.

Уставный капитал по данным на 25 января 2019 года составил 312,75 млн рублей.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой гильдии.

Участниками общества являются «ООО «Страховые активы» (99,04%, владелец общества – Виктория Деревянкина) и Александр Кузнецов (0,96%).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Алексей Ефремов (генеральный директор), Светлана Розен (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Виктория Деревянкина, Лариса Фокина, Дмитрий Нечаев.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «АСКО-Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3999 от 30.05.2018
Руководитель
Алексей Александрович Ефремов (генеральный директор)
по информации на 18 марта 2019 г.
ОГРН
1061650058007
Адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 11, стр. 2, эт. 5, ком. 1-7
Телефоны
+ 7 (499) 678-08-28
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3999 от 30.05.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 3999 от 30.05.2018 Действует
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