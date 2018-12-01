Страховая компания СМО «Спасение»

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на обязательном и добровольном медицинском страховании. По итогам 2017 года компания заняла 117-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 25-е место по сборам ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС организация заняла 28-е место по общей численности застрахованных лиц и второе место – в Республике Татарстан (доля рынка – 8,1%). Компания представлена филиалом в Уфе и головным офисом в Казани.

ЗАО «Страховое медицинское общество «Спасение» (СМО «Спасение») создано в декабре 2000 года. В августе 2014 года путем реорганизации преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. В феврале 2013 года к СМО «Спасение» присоединилось ЗАО «Башкирская Медицинская Страховая Компания». В настоящее время основным направлением деятельности СМО «Спасение» является организация обязательного медицинского страхования для физических лиц и добровольного медицинского страхования для компаний.



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Союза страховщиков Татарстана, Межрегионального Союза медицинских страховщиков.

Участниками общества являются юридические и физические лица. Наибольшей долей в уставном капитале владеют: ООО «Арника» (24,9%, конечным владельцем через ООО «Химинвестресурс» является Владимир Бусыгин), ООО «СтандартФинанс» (20,98%, конечный владелец – Геннадий Глушков), ООО «Медико-сервисная компания «Татассистанс» (17,55%, единственный владелец – Геннадий Глушков), ООО «Сегмент» (16%, владельцы в равных долях – Рустем Гарипов, Диляра Вяткина и Айдар Мифтахов), Геннадий Глушков (13,5%) и само общество (5,97%). Конечной контролирующей стороной выступает генеральный директор Геннадий Глушков.

В 2012 году организация собрала 387,33 млн рублей страховых премий, что на 19,77% больше, чем в предыдущем отчетном году. В период 2013-2014 годов компания демонстрирует прирост сборов на 6% и 5,51% соответственно. По итогам 2015-2016 годов отмечается незначительное сокращение объемов поступлений в размере менее 1%. В 2017 году объем собранной премии составил 446,46 млн рублей, что на 3,77% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 430,22 млн рублей). В структуре сборов основную часть составляют взносы, уплаченные юридическими лицами – 94,42%. Сбор премий по добровольному страхованию осуществлен в Республике Татарстан (97,32%) и в Башкортостане (2,68%). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 377,47 млн рублей, уровень выплат – 84,55%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 195,18 млн рублей (-51,1% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 108,53 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 55,6%.

Основой страхового портфеля компании по итогам 2017 года является добровольное медицинское страхование (100%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 432,21 млн рублей премий (96,81% от общего сбора), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,75%.

По итогам 2017 года чистая прибыль страховщика составила 4,02 млн рублей по РСБУ и 4,6 млн рублей по МСФО. Предыдущий год компания завершила с прибылью в размере 10,37 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 10,02 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 152 чел., страховых агентов-юридических лиц – 3 ед., страховых агентов-физических лиц – 2 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Геннадий Глушков (генеральный директор), Евгения Авдеева, Наталья Марасинская, Айсылу Губайдуллина, Галина Давыдова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Артем Бутаев, Геннадий Глушков, Сария Шайхутдинова, Артур Нагимзянов.



По состоянию на 1 ноября 2018 года численность застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию в СМО «Спасение» составила около 602,6 тыс. человек.

Среди юридических лиц клиентами компании являются: ОАО «Радиоприбор», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Авиакомпания «Татарстан», МУП «Водоканал», Казанский Федеральный Университет, Группа компаний «КАМАЗ», ООО «Челныводоканал», ГУП «РАЦИН» (г. Казань), АО «Станция очисти воды – Нижнекамскнефтехим» и др.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.