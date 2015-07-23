Константин Рафкатович Рудаков (конкурсный управляющий)
по информации на 3 декабря 2015 г.
ОГРН
1024200689512
Адрес
650025, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Чкалова, д. 7
Телефоны
+7 (3842) 36-21-20
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №1922 42 от 8.06.2007
Отозвана
Банк России приказом от 23.07.2015 года № ОД-1755 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания КОМЕСТРА».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.