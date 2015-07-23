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Страховая компания Коместра

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
336 442
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
42 403
за 2014
Справочная информация о компании
ООО «Коместра»
лицензия ФССН С №1922 42 от 8.06.2007
Руководитель
Константин Рафкатович Рудаков (конкурсный управляющий)
по информации на 3 декабря 2015 г.
ОГРН
1024200689512
Адрес
650025, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Чкалова, д. 7
Телефоны
+7 (3842) 36-21-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №1922 42 от 8.06.2007 Отозвана

Банк России приказом от 23.07.2015 года № ОД-1755 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания КОМЕСТРА».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.
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