Страховая компания Гала

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Гала» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 230-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: каско (43,77%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (28,6%), добровольное медицинское страхование (18,88%). Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

2 ноября 2015 года внеочередным общим собранием участников ООО «СК «Гала» принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «СК «Страж-инвест».



Банк России приказом от 26.05.2016 года № ОД-1649 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Гала». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-628), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.

ООО «СК «Гала» зарегистрировано в августе 2003 года. Компания является универсальным страховщиком, обслуживающим интересы корпоративных и розничных клиентов. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2014 году стали: каско, страхование ГО за причинение вреда третьим лицам и добровольное медицинское страхование.



Участниками страхового общества являются трое юридических лиц: ООО «Инвестиционное бюро «Частный финансист» (82,83%), ООО «Ипотечная финансовая компания «Бавария» (9,68%), ООО «Розничная компания потребительских займов» (7,49%). Конечными бенефициарами выступают Михаил Девятайкин, Евгений Мальцев и Андрей Кирсанов, являющиеся бенефициарами еще одного страховщика – ООО СК «Гранд».

Последние три года компания демонстрировала увеличение объема страховых премий. Так, в 2012 году темпы прироста составили 10,1% (110,49 млн рублей против 100,35 млн рублей годом ранее). В 2013 и 2014 годах объемы поступлений увеличились на 9,5% и 1,15% соответственно.

Объем страховых премий в 2014 году составил 122,38 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 120,98 млн рублей), 56,23% из них составляют сборы с юридических лиц, 43,77% – с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году собран в Москве.

Выплаты в 2014 году составили 38,05 млн рублей. Уровень выплат – 31,09%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 81,79 млн рублей (прирост 9,5% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 2,3 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: каско (43,77%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (28,6%), добровольное медицинское страхование (18,88%), страхование от несчастных случаев и болезней (8,09%).

В 2014 году весь объем страховых премий собран путем прямых продаж, без помощи посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,28 млн рублей, данные по МСФО на сайте компании не размещены.

Уставный капитал – 400,5 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Татьяна Кирсанова (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 27 мая 2016 г.