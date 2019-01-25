Газпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
WebCard
Mastercard Virtual «WebCard» — Газпромбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 85 до 160 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания от 1 до 2 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания от 1 до 2 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Internet
- Mastercard Internet
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
85 - 160 ₽
85 / 160 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
1 - 2 $
85 / 160 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
1 - 2 €
85 / 160 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- бесплатное пополнение счета карты через кассы и банкоматы банка, путем перевода со счетов банковских карт через банкоматы банка, систему «Телекард» и автоматизированную систему «Домашний Банк», переводом денежных средств с иных счетов
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет и не может быть использована в банкоматах и иных устройствах, требующих считывания данных с карты;
- оформляется только через отделения банка
Дата актуализации
25.01.2019 15:30
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «WebCard» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74