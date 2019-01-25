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Газпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

WebCard

Mastercard Virtual «WebCard» — Газпромбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 85 до 160 ₽
  • предоплаченная карта
  • Mastercard Virtual «WebCard» — Газпромбанк
  • Visa Virtual (Virtuon) «WebCard» — Газпромбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Internet
  • Mastercard Internet
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
85 - 160 ₽

85 / 160 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • бесплатное пополнение счета карты через кассы и банкоматы банка, путем перевода со счетов банковских карт через банкоматы банка, систему «Телекард» и автоматизированную систему «Домашний Банк», переводом денежных средств с иных счетов
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет и не может быть использована в банкоматах и иных устройствах, требующих считывания данных с карты;
  • оформляется только через отделения банка
Дата актуализации
25.01.2019 15:30
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «WebCard» в 213 городах России
59 733
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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Телефоны
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