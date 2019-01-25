Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Internet

Mastercard Internet Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 85 - 160 ₽ 85 / 160 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 1 - 2 $ 85 / 160 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 1 - 2 € 85 / 160 руб. (эквивалент) единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

бесплатное пополнение счета карты через кассы и банкоматы банка, путем перевода со счетов банковских карт через банкоматы банка, систему «Телекард» и автоматизированную систему «Домашний Банк», переводом денежных средств с иных счетов Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет и не может быть использована в банкоматах и иных устройствах, требующих считывания данных с карты;

оформляется только через отделения банка Дата актуализации 25.01.2019 15:30 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.