Страховая компания Камелот (Промышленная Перестраховочная Компания)

Справка banki.ru о компании

ООО «Промышленная Перестраховочная Компания» – универсальная страховая и перестраховочная организация, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 286-е место по размеру собранных страховых премий (30 тыс. рублей) и 36-е место – по сборам на рынке перестрахования (103,67 млн рублей). Страховой портфель компании в 2015 году состоял из договоров по страхованию средств наземного транспорта, заключенных с физическими лицами. Перестраховочный портфель на 98,34% сформирован из обязательств по договорам имущественного страхования (каско – 43,22%, страхование имущества юридических лиц – 35,63%, страхование железнодорожного, водного и воздушного транспорта – 12,59%). Компания представлена филиалом в Хабаровске и головным офисом в Москве.

18 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-4016 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



В октябре 2017 года компания сменила наименование на ООО «Камелот».

В мае 2016 года Общим собранием участников ООО «Промышленная Перестраховочная Компания» принято решение о передаче перестраховочного портфеля ООО «Проминстрах» в связи с добровольным отказом компании от осуществления перестраховочной деятельности. С 20 июля 2016 года все права и обязанности по переданным договорам перестрахования перешли к ООО «Проминстрах».



Организация основана в ноябре 2003 года и изначально работала под названием ООО «Страховая компания «Гермес». В июле 2006 года страховое общество было переименовано в ООО «Страховая компания «Софрино», а в апреле 2009 года – в ООО «Промышленная перестраховочная компания».

Основными направлениями деятельности компании являются перестрахование рисков по страхованию имущества юридических лиц и страхованию каско. По итогам 2015 года ООО «Промышленная Перестраховочная Компания» заняло 36-е место по взносам, принятым в перестрахование, и в частности 36-е место по страхованию имущества юридических лиц и 13-е место по каско.

ООО «Промышленная перестраховочная компания» является Членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Основными участниками общества являются: ООО «Альянс Тэк» (55%, владелец – зарубежная компания GSS Global Finance Ltd), ООО «Арнис» (19,44%, владелец – зарубежная компания Эй Шиппинг ЛТД) и ООО «Рубеж» (19,44%, владелец зарубежная компания Карани Лимитед), ООО «Промконсалт» (4,76%).

Размер перестраховочных премий в 2015 году увеличился на 14,65% по сравнению с предыдущим отчетным годом (103,67 млн рублей против 90,42 млн рублей годом ранее). В первом квартале 2016 года отмечается снижение сборов на рынке перестрахования – собрано 21,82 млн рублей против 25,58 млн рублей в аналогичном периоде 2015 года (-14,69%). Перестраховочный портфель в 2015 году состоял из обязательств по договорам11 имущественного страхования (каско, страхование имущества юридических лиц, страхование воздушного и водного транспорта, страхование грузов, страхование гражданской ответственности и др.) и личного страхования (страхование от несчастных случаев и болезней).

Страховые взносы по договорам прямого страхования с 2009 года фактически отсутствуют. Так, в 2012 году компания собрала 18 тыс. рублей страховых премий против 38 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав снижение сборов на 52,63%. В 2013 году наблюдается прирост страховых сборов на 16,67%, а в 2014 году – сокращение объема поступлений на 28,57%. По итогам 2015 года страховщиком достигнут 100% прирост сборов. Объем собранной премии в 2015 году составил 30 тыс. рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 15 тыс. рублей). Весь объем страховых премий собран с физических лиц в Москве. Выплаты с 2012 года по первый квартал 2016 года не осуществлялись, поступления за первые три месяца этого года – отсутствуют.

Страховой портфель компании в 2015 году сформирован из договоров по страхованию средств наземного транспорта. Весь объем страховых премий собран компанией путем прямых продаж, без участия посредников.

Партнером по перестрахованию является международная компания Hannover Re.

В 2015 году компания показала убыток в размере 108,5 млн рублей по РСБУ и 108,08 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года компания получила чистую прибыль в размере 18,58 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 17,02 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 630 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата актуализации – 11 февраля 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден «развивающийся» прогноз. Статус «рейтинг под наблюдением», установленный по рейтингу 1 февраля 2016 года, прекратил свое действие в связи с отзывом рейтинга.

Руководство: Станислав Решетов (генеральный директор), Римма Гаврилушкина (главный бухгалтер).

Клиенты по перестрахованию: АО РСК «Стерх», ООО «СК «ТИТ», ОСАО «Ингосстрах», ООО «Страховой центр «Спутник», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» и др.

Дата последнего изменения: 30 марта 2017 г.