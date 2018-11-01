Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Капитал-Полис» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании. Входит в состав группы «Капитал-Полис». По итогам 2017 года страховщик занял 79-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 15-е – по сборам в сегменте ДМС. В структуре страхового портфеля в 2017 году наибольшие доли занимают добровольное медицинское страхование (73,35%) и автокаско (12,13%). Компания имеет несколько офисов и пунктов продаж полисов на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Страховая компания «Капитал-Полис» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время «Капитал-Полис» является один из крупнейших страховщиков Северо-Запада, в частности Санкт-Петербурга в сегменте добровольного медицинского страхования и входит в топ-5 по сборам (четвертое место в 2017 году). Компания оказывает страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности – личные виды страхования (ДМС, страхование от несчастных случаев), страхование средств наземного транспорта (каско), страхование грузов. Компания входит в состав одноименной страховой группы.*



СК «Капитал-Полис» является членом Всероссийского союза страховщиков и Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Основными акционерами компании являются: ООО «ФЭМ» (40% акций, владелец – Федор Морозов), ООО «Могур-Инвест» (30%, владелец – Сергей Сергеев), Федор Морозов (14,22%), Аркадий Пекаревский (5%).

Компания демонстрирует стабильный и непрерывный прирост страховых сборов с 2005 года. В частности, за последние три года темпы прироста составили: 38,76% – в 2015 году (собрано 1,1 млрд рублей премии против 795,71млн рублей годом ранее), 8,6% – в 2016-м и 1,87% – по итогам 2017 года. Объем собранной премии в минувшем году составил 1,22 млрд рублей , из них 83,47% занимают взносы по договорам с юридическими лицами и 16,53% – с физическими лицами. Размер страховых выплат за 2017 год составил 1,06 рублей, уровень выплат – 86,42%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 712,92 млн рублей премий, что на 7,93% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 660,52 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 446,63 млн рублей, уровень выплат – 62,65%.

Основные сборы премий в 2017 году пришлись на добровольное медицинское страхование (73,35%), каско (12,13%), страхование грузов (11,09%) и страхование от несчастных случаев и болезней (2,2%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 1,11 млрд рублей (90,58%), размер среднего агентского вознаграждения составил 21,91%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 139,79 млн рублей, что более чем в 3 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 44,75 млн рублей). Совокупный доход в 2017 году увеличился в 1,6 раза и составил 157,12 млн рублей (в 2016-м получено 98,42 млн рублей дохода).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 90 ед., страховых агентов-физических лиц – 75 чел. (из них 52 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу – стабильный (актуализирован 6 марта 2018 года).

«Национальное рейтинговое агентство» отзывало рейтинг надежности ЗАО «СК «Капитал-Полис» в связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода присвоен на уровне ВВВ «Достаточная степень надежности» 10 июля 2015 года.

Руководство: Алексей Кузнецов (генеральный директор), Светлана Куличева, Валентина Тихоненко, Людмила Буки, Сергей Мотовилов, Сергей Иванов, Александр Ротштейн.

Совет директоров: Морозов Н.Ф., Кузнецов А.Н., Пекаревский А.М., Полякова А.И., Наумова Т.А.

Клиенты: АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Средне-Невский Судостроительный Завод», АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», АО «Грузовой терминал Пулково», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ООО «УК «Планета Нептун», АО НПО «Аврора», ГП «Учебно-курсовой комбинат» ЛО, АО «ГСР ТЭЦ», АО «ВНИИРА» и др.

* Страховая группа «Капитал-Полис» объединяет под единой торговой маркой следующие компании: ООО «СК «Капитал-Полис», ООО «СК «Капитал-полис Мед» (обязательное медицинское страхование) и ООО «Медицинский центр «Капитал-Полис». В конце 2017 года дочерняя компания ООО «Медицинский центр «Капитал-Полис» приобрела компанию ООО «Первая Невская Клиника».

Дата последнего изменения: 22 ноября 2018 г.