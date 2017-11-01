Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Инвест-Полис

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
798
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
36 590
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
207 822
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инвест-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 178-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 55-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц, основной составляющей страхового портфеля (более 94%). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в г. Королев (Московская обл.).

8 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-312 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Страховая компания «Инвест-Полис» основана в июле 2001 года. Компания позиционирует себя, как страховщика, осуществляющего все виды страхования имущественных интересов юридических лиц. По итогам 2016 года основным направлением деятельности является страхование имущества юридических лиц и страхование предпринимательских рисков, в частности, риска неуплаты банковского кредита. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Владельцем 100% уставного капитала компании выступает физическое лицо – Ризван Башаев.

В 2012 году компания демонстрировала прирост сборов на 15,2%, собрав 67,11 млн рублей премий против 58,26 млн годом ранее. В 2013 году объем поступлений увеличился 32,17%, а в 2014-м – сократился на 17,08%. По итогам 2015 года отмечается прирост страховых взносов на 14,92%, а в 2016-м – очередное снижение сборов на 25,5%. Объем собранной премии в 2016 году составил 62,97 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 84,52 млн рублей), 100% из которых занимает доля юридических лиц. Наибольший объем премий по итогам года собран в Воронежской области (48,36%), Москве (28,86%) и Московской области (15,02%). Размер выплат в 2016 году достиг 105,94 млн рублей, уровень выплат – 168,23%. По итогам первого полугодия текущего года страховщиком собрано 35,55 млн рублей премий (прирост 17,99% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 12,71 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 35,76%.

Страховой портфель компании в 2016 году включает страхование имущества юридических лиц (94,7%) и страхование предпринимательских рисков (5,3%). Весь объем премий был собран путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2016 года компания получила прибыль в 798 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 705 тыс. рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 822 тыс. рублей по РСБУ и 4 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 9 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Кирьянов (генеральный директор), Елена Давиденко (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 9 февраля 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Инвест-Полис»
лицензия ЦБРФ СИ № 3616 от 03.11.2015
Руководитель
Шамиль Магомедович Башаев (генеральный директор)
по информации на 27 апреля 2018 г.
ОГРН
1025002030294
Адрес
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Калининградская, д. 20
Телефоны
+7 (495) 796-80-86
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3616 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 08.02.2018 года № ОД-312 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Инвест-Полис» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СЛ № 3616 от 03.11.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 2740
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах