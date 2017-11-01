Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инвест-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 178-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 55-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц, основной составляющей страхового портфеля (более 94%). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в г. Королев (Московская обл.).

8 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-312 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Страховая компания «Инвест-Полис» основана в июле 2001 года. Компания позиционирует себя, как страховщика, осуществляющего все виды страхования имущественных интересов юридических лиц. По итогам 2016 года основным направлением деятельности является страхование имущества юридических лиц и страхование предпринимательских рисков, в частности, риска неуплаты банковского кредита. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.



Владельцем 100% уставного капитала компании выступает физическое лицо – Ризван Башаев.

В 2012 году компания демонстрировала прирост сборов на 15,2%, собрав 67,11 млн рублей премий против 58,26 млн годом ранее. В 2013 году объем поступлений увеличился 32,17%, а в 2014-м – сократился на 17,08%. По итогам 2015 года отмечается прирост страховых взносов на 14,92%, а в 2016-м – очередное снижение сборов на 25,5%. Объем собранной премии в 2016 году составил 62,97 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 84,52 млн рублей), 100% из которых занимает доля юридических лиц. Наибольший объем премий по итогам года собран в Воронежской области (48,36%), Москве (28,86%) и Московской области (15,02%). Размер выплат в 2016 году достиг 105,94 млн рублей, уровень выплат – 168,23%. По итогам первого полугодия текущего года страховщиком собрано 35,55 млн рублей премий (прирост 17,99% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 12,71 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 35,76%.

Страховой портфель компании в 2016 году включает страхование имущества юридических лиц (94,7%) и страхование предпринимательских рисков (5,3%). Весь объем премий был собран путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2016 года компания получила прибыль в 798 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 705 тыс. рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 822 тыс. рублей по РСБУ и 4 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 9 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Кирьянов (генеральный директор), Елена Давиденко (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 9 февраля 2018 г.