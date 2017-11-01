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Страховая компания ЭкономСтрахование

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-273 555
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
113 335
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
198 032
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
  • Страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ЭкономСтрахование» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2016 года организация заняла 161-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 26-е место в сегменте страхования жизни (99,97% страхового портфеля). Сбор премий осуществлен в Саратовской области, где по итогам года компания заняла 17-е место по общему объему поступлений и четвертое место по страхованию жизни. Компания представлена пунктами обслуживания в Саратовской области и центральным офисом в Саратове.

21 декабря 2017 года Банк России приказом № ОД-3583 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ООО «СК «ЭкономCтрахование» (до 2012 года – Страховое общество с ограниченной ответственностью «Дисконт»), зарегистрировано в апреле 1991 года по инициативе ЗАО «Экономбанк». В своей деятельности компания ориентирована на работу с физическими лицами. Основное направление деятельности – страхование жизни. ООО «СК «ЭкономСтрахование» является членом общества некоммерческого партнерства «Гильдия страховщиков Саратовской области» и Всероссийского союза страховщиков.

16 ноября 2015 года Банк России приказом № ОД-3189 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

18 мая 2016 года Банк России приказом № ОД -1526 возобновил действие лицензий на осуществление страхования в связи с устранением страховщиком выявленных нарушений страхового законодательства.

Единственным участником, владеющим 100-процентной долей в уставном капитале, является ООО «Тендер-С». Конечными владельцами выступают бывший начальник Саратовского областного управления Промстройбанка СССР, а ныне – основной бенефициар одного из крупнейших банков в Саратовской области АО «Экономбанк» Александр Суслов (90%) и его сын Матвей Суслов (10%).

В 2012 году компания заняла 121-е место в рэнкинге страховщиков, собрав 528,16 млн рублей премий (минус 21,36% к 2011 году). В 2013-2014 годах организация демонстрирует увеличение объемов поступлений на 4,89% и 18,29% соответственно. В следующий период деятельности отмечается резкое снижение объема сборов: в 2015 году – на 49,55%, по итогам 2016-го – на 65,72%. Объем собранной премии в 2016 году составил 113,34 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 330,61 млн рублей), из них 100% занимают взносы, уплаченные физическими лицами. Размер страхового возмещения в 2016 году достиг 198,03 млн рублей, уровень выплат – 174,73%. За период январь-июнь 2017 года страховщиком собрано 46,78 млн рублей премий (прирост 73,71% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 54,02 млн рублей. Уровень выплат за первое полугодие составил 115,46%.

По итогам 2016 года в страховом портфеле компании главной составляющей стало страхование жизни – 99,97%. Остаток портфеля занимает страхование от несчастных случаев и болезней (0,03%).

В 2016 году весь объем премий собран компанией путем прямых продаж, без привлечения посредников.

По итогам 2016 года компания получила убыток в размере 273,56 млн рублей по РСБУ и 233,37 млн рублей по МСФО. В предыдущем году страховщик также понес убыток, размер которого составил 219,61 млн рублей по РСБУ и 261,57 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 18 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 12 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Вячеслав Усачев (генеральный директор), Светлана Тихонова, Елена Савельева (гл. бухгалтер).

Дата последнего изменения: 22 декабря 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «ЭкономСтрахование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2621 от 26.07.2017
Руководитель
Вячеслав Васильевич Усачев (генеральный директор)
по информации на 10 августа 2017 г.
ОГРН
1046405009881
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 70, эт. 5
Телефоны
+7 (8452) 27-74-43
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2621 от 26.07.2017 Отозвана

Банк России приказом от 21.12.2017 года № ОД-3583 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «ЭкономСтрахование». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СЖ № 2621 от 26.07.2017 Отозвана
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