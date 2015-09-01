Справка banki.ru о компании

ООО СК «Приоритетное страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 210-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 16-е место в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Основными составляющими страхового портфеля в 2014 году являлись: каско (53,31%) и страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (39,58%). Головной офис компании с июля 2015 года находится в Краснодаре (ранее – в Москве).

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-81 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Приоритетное страхование».

Данное решение принято в связи с неустранением страховщиком нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России, выданных в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы, а также нарушением порядка составления и представления установленных форм отчетности.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.09.2016 года ООО СК «Приоритетное страхование» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.



Страховая компания «Приоритетное страхование» основана в декабре 2001 года. Основными направлениями деятельности являются имущественные виды страхования: каско и страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по договору, которое введено в перечень страховых услуг компании с 2014 года, после появления соответствующего закона. На 05 августа 2015 года компания отсутствует в подготовленном Банком России перечне компаний, имеющих право осуществлять данный вид страхования.



Компания не имеет дочерних и ассоциированных обществ.

Участниками страхового общества являются: ООО «Мегастрой Ресурс» (67,5%), ООО «Стратегии финансирования» (25,85%), Денис Лесных (6,65%). Ключевой бенефициар – Михаил Пистунов, владелец ООО «Мегастрой Ресурс» (доля участия – 100%).

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 33,29% (146,41 млн рублей против 109,84 млн рублей годом ранее). В 2013 году зафиксировано снижение объемов поступлений на 29,49%, а в 2014 году отмечен значительный прирост – на 82,38%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 188,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 103,23 млн рублей), 50,22% из них составляют сборы с юридических лиц, 49,78% – с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году собран в Москве.

Выплаты в 2014 году составили 63,72 млн рублей. Уровень выплат – 33,84%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 37,3 млн рублей (прирост 33,5% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 13,28 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: каско (53,31%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (39,58%), страхование имущества физических лиц (2,36%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 149,59 млн рублей (79,45%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,86%.

Партнерами по перестрахованию являются российские перестраховочные компании, в числе которых ОАО «Московское перестраховочное общество», ОАО «Азиятранс Ре», ОАО «Профиль Ре», ООО «Восточная перестраховочная компания», ООО «Юнити Ре».

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 9,61 млн рублей, по МСФО – 505 тыс. рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет актуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Михаил Пистунов (генеральный директор).

Клиенты: Адвокатское бюро «Информация и Право», АНО «Центр биотической медицины», Группа мебельных фабрик ООО «Кольвекс», ООО «Дримтехнолоджис», ООО «Стилика», ООО «Русско-Американская Кинокомпания», ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр», ОАО «Мытищинская Ярмарка», ОАО Тоталь Разведка Разработка Россия (Франция), ООО Московский завод «Изолятор», Стоматологическая клиника ООО «Сапфир», Посольство Украины в РФ.

Дата последнего изменения: 16 октября 2016 г.