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Страховая компания Союз-Жизнь

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
511 732
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
516 717
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-1257 отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Союз-Жизнь».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь», а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 14 сентября 2015 года ООО «Союз-Жизнь» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 14 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Союз-Жизнь»
лицензия ФССН С №4022 61 от 5.06.2007
Руководитель
Олег Юрьевич Гришин (конкурсный управляющий)
по информации на 30 сентября 2015 г.
ОГРН
1076163004060
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 71, оф. 16
Телефоны
+7 (863) 300-12-90
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №4022 61 от 5.06.2007 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь», а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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