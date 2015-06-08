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Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-1257 отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Союз-Жизнь».



Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь», а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 14 сентября 2015 года ООО «Союз-Жизнь» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 14 сентября 2015 г.