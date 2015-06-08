Банк России приказом от 08.06.2015 № ОД-1257 отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Союз-Жизнь».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь», а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 14 сентября 2015 года ООО «Союз-Жизнь» находится в стадии ликвидации.
Дата последнего изменения: 14 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Союз-Жизнь»
лицензия ФССН С №4022 61 от 5.06.2007
Руководитель
Олег Юрьевич Гришин (конкурсный управляющий)
по информации на 30 сентября 2015 г.
ОГРН
1076163004060
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 71, оф. 16
Телефоны
+7 (863) 300-12-90
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №4022 61 от 5.06.2007
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь», а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.