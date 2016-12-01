Страховая компания Финрос

Справка banki.ru о компании

АО «Финрос» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 249-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 24-е место по сборам в Тульской области (основной регион деятельности). Главные составляющие страхового портфеля компании в 2015 году – страхование финансовых рисков (47,16%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (38,78%). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в г. Тула.

8 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3019 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «Финрос». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 11.02.2016 № ОД-467), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

АО «Финрос» образовано в июне 1992 года. В октябре 2010 года Федеральная служба страхового надзора приостановила действие лицензии компании на осуществление страхования в связи с уклонением субъекта страхового дела от получения предписания Инспекции страхового надзора по Центральному федеральному округу и последующим его неисполнением. Спустя месяц действие лицензии на осуществление страхования было возобновлено в связи с устранением страховщиком нарушений действующего законодательства.



В 2015 году приоритетными направлениями деятельности компании являлись страхование ГО за причинение вреда третьим лицам и страхование финансовых рисков (совокупно более 85% страхового портфеля). По итогам минувшего года компания заняла второе место по сборам в данных видах страхования в Тульской области.

АО «Финрос» является членом Тульской Торгово-промышленной палаты и является активным участником областной целевой программы по формированию «Тульской товаро-проводящей системы».

Акционерами компании являются: ООО «Софт» (62,19%), ООО «Мост» (12,5%), ООО «Афт» (12,5%), ООО «Глобал» (12,5%). Главным бенефициаром компании выступает Валерий Новиков.

В 2012 году компания собрала 2,32 млн рублей страховых премий против 18,4 млн рублей годом ранее, продемонстрировав падение сборов на 87,39%. В последующие годы в деятельности компании наблюдается позитивная динамика поступлений: в 2013-2014 годах объемы страховых взносов увеличились на 149,48% и 29,22% соответственно, а по итогам 2015 года прирост сборов достиг 164,79%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 19,8 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 7,48 млн рублей), из них 51,74% занимают сборы с юридических лиц и 48,26% – с физических лиц. Весь объем страховых премий был собран в Тульской области. Выплаты в 2015 году составили 2,47 млн рублей. Уровень выплат – 12,45%. По итогам первого полугодия 2016 года страховщиком собрано 6,79 млн рублей (минус 36,86% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено 1,21 млн рублей. Уровень выплат за 6 месяцев 2016 года составил 17,74%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование финансовых рисков (47,16%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (38,78%) и страхование имущества юридических лиц (12,96%).

Весь объем премий в 2015 году собран обществом путем прямых продаж, без участия посредников .

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 450 тыс. рублей по РСБУ и МСФО. Годом ранее этот показатель составил 366 тыс. рублей согласно российским и международным стандартам финансовой отчетности.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 6 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Меретилов (генеральный директор).

Клиенты: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Департамент городского имущества города Москвы, Ростовский государственный университет путей сообщения, Администрация города Пскова, ФГБУ Детский санаторий «Озеро Шира», СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского рай-она Санкт-Петербурга» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2016 г.