Страховая компания Общество взаимного страхования «Саклау»

Справка banki.ru о компании

НКО Общество взаимного страхования «Саклау» (НКО ОВС «Саклау») – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года занимает 189-е место по размеру собранной премии в рэнкинге российских страховщиков и 76-место по сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (99,23% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в г. Казань (Республика Татарстан).

НКО ОВС «Саклау» создано в феврале 2008 года путем реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «Общество взаимного страхования «Саклау». Учредителями общества выступило пять физических лиц – Татьяна Татаркина, Андрей Татаркин, Игорь Плотников, Юрий Дробышев и Рустам Хабибуллин.

Общество специализируется на страховании гражданской ответственности некоммерческих спортивных организаций, которые осуществляют страхование за счет средств своих бюджетов и смет, а также взаимном страховании имущественных интересов своих членов (за исключением страхования транспортных средств). Кроме страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам, компания вправе осуществлять страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования и страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.



В 2017 году доля ОВС «Саклау» на региональном рынке Татарстана по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам составила 2,6%, что соответствует 12-у месту в рэнкинге страховщиков, представленных в регионе по данному виду страхования.

ОВС «Саклау» является членом Национальной Ассоциации обществ взаимного страхования (НАВС).

В 2013-2014 годах сборы общества сократились на 36,86% и 68,76% соответственно. Следующий год отмечается приростом объема поступлений на 15,75%, а итогом 2016-го стало падение сборов на 3,4%. В 2017 году объем собранной премии составил 5,2 млн рублей, что на 26,19% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 4,12 млн рублей). За январь-март 2018 года размер взносов составил 3,1 млн рублей (прирост 10,71% к аналогичному периоду 2017-го). Выплаты с 2014 года по первый квартал текущего года не осуществлялись.

В отчетном 2017 году НКО ОВС «Саклау» получена прибыль в размере 1,75 млн рублей, что на 45,63% уступает аналогичному показателю за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 3,27 млн рублей).

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года составило страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (99,23%). В рамках заключенных договоров страхования осуществляется взаимное страхование имущественных интересов членов, связанных с риском наступления гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. Остаток портфеля занимает страхование имущества граждан (0,77%).

Руководство: Татьяна Татаркина (директор).

Правление: Юрий Дробышев (председатель).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало и конец отчетного периода составила 29 ед., среднесписочная численность персонала на отчетную дату – 5 человек.

Членами НКО ОВС «Саклау» являются такие организации: Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб «Зенит», Муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб «Рубин», Автономная некоммерческая организация «Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань», Автономная некоммерческая организация «Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань», Автономная некоммерческая организация «Клуб хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром» и ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Казань».

Дата последнего изменения: 9 августа 2018 г.