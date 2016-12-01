Страховая компания Международная страховая компания профсоюзов (МЕСКО)

Справка banki.ru о компании

АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» (АО «МЕСКО») – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 122-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и пятое место в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – основной составляющей страхового портфеля в 2015 году (~80%). Основная деятельность компании осуществляется на территории Москвы и Московской области (78,61% сборов в 2015 году). Сеть филиалов и представительств компании отсутствует. Пять обособленных подразделений страховщика работают в Ульяновске, Самаре, Краснодаре, Казани и Чебоксарах. Головной офис находится в Москве.

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-287 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 10.11.2016 № ОД-3868), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30 января 2017 года АО «МЕСКО» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 марта 2017 года компания находится в стадии ликвидации.



АО «МЕСКО» зарегистрирована в 1993 году как акционерное общество открытого типа «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО». Учредителями выступили независимые профсоюзные организации, как Российской Федерации, так и стран СНГ. Основным направлением деятельности стали имущественные виды страхования; в частности, первым большим проектом было страхование собственности Российской Федерации, находящейся за рубежом.



С 1996 года компания начинает работать в Программе Правительства Москвы по льготному страхованию жилых помещений в г. Москве на территории ЮВАО, Зеленоградского административного округа и в жилищном фонде ГУП ЭВАЖД г. Москвы. Приоритетным направлениям деятельности становится добровольное страхование жилых помещений.

В 2008 году компания начала реализовывать страхование жилых помещений на схожих условиях в регионах и открыла долгосрочную инвестиционную программу развития льготного страхования жилых помещений в различных российских городах. Первый проект по Программе добровольного страхования жилых помещений в регионах начал действовать на территории Городского Округа «Химки» Московской области. Также, с 2008 года в связи с получением лицензии на осуществление дополнительного вида страхования компания приступила к страхованию гражданской ответственности юридических лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом. Компания стала победителем конкурса на право осуществления муниципального страхования жилья в 2015 – 2017 годах в Зеленоградском АО г. Москвы.

В 2015 году широкое развитие получило страхование гражданской ответственности застройщика, а также страхование выезжающих за рубеж.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Ассоциации страховщиков организаций Краснодарского края, Ассоциации Агропромстраха. В опубликованном 26 мая 2016 года обновленном списке организаций (всего 16 компаний), имеющих право заниматься страхованием ответственности застройщиков АО «МЕСКО» отсутствует.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, акционерами являются как физические, так и юридические лица: Павел Анохин (28,11%), Константин Осипов (18,5%), Денис Русаков (17,5%), Товарищество на вере «Тарарыкин и компания» (13,8%), ООО «Спасатели на дорогах» (11,55%), ООО «Комстар» (10%).

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 29,66%, собрав 116,96 млн рублей против 90,21 млн рублей годом ранее. В 2013-2014 годах зафиксировано снижение объемов поступлений на 2,08% и 7,82% соответственно. По итогам 2015 года страховщик достиг увеличения объема сборов более чем в четыре раза – показатель прироста составил 443,1%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 573,36 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 105,57 млн рублей), из них 83,19% составляют сборы с юридических лиц и 16,81% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в 13 субъектах РФ, из них наибольший объем собран в Москве и Московской области (65,11% и 13,5% соответственно). Выплаты в 2015 году составили 23,89 млн рублей. Уровень выплат – 4,17%. За 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 985,27 млн рублей, что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2015 года; выплачено – 73,2 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 7,43%.

Составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (79,72%), страхование имущества физических лиц (10,97%), страхование финансовых рисков (3,7%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 553,4 млн рублей (96,52%), размер среднего агентского вознаграждения составил 37,06%.

По итогам 2014 года чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 6,4 млн рублей, по МСФО – 95,67 млн рублей. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 7,47 млн рублей по РСБУ и 19,42 млн рублей по МСФО. Согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2016 года компания получила 35,98 млн рублей чистой прибыли против 3,25 млн рублей за аналогичный период 2015 года.

Уставный капитал – 456,08 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 15 ед., страховых агентов-физических лиц – 15 чел., среднесписочная численность работников – 113 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 12 чел.



В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юрий Володин (генеральный директор), Юрий Мазуров, Елена Анфиногенова, Ирина Ховрина, Алексей Кругликов, Андрей Мирошниченко, Дмитрий Краснов, Сергей Васильев, Дмитрий Евсюков, Федор Феоктистов, Лариса Фёдорова.

Совет директоров: Антон Анохин (председатель), Елена Анфиногенова, Александр Борисов, Алексей Кругликов, Юрий Мазуров.

Клиенты: ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской республики», ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента РФ, ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», АО «ПО «Стрела», АО «ИКС», АО «Центр-Инвест» и др.

Дата последнего изменения: 17 марта 2017 г.