Страховая компания Страховая бизнес группа

Справка banki.ru о компании

АО «Страховая бизнес группа» (IBG) – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Основную долю в страховом портфеле компании в 2017 году занимает страхование рисков крупных промышленных предприятий, в частности более 70% приходится на страхование имущества юридических лиц. В минувшем году компания заняла 73-е место по размеру собранной страховой премии в общем рэнкинге российских страховщиков. Региональная сеть представлена 14-ю филиалами в крупных российских городах. Головной офис компании находится в Воронеже.

АО «Страховая бизнес группа» (IBG) – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в сентябре 1997 года как ЗАО «Страховая компания «Рекон». В настоящее время IBG является одной из ведущих страховых компаний на рынке строительно-монтажных рисков в сфере строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры России. Основным направлением деятельности компании в 2017 году являлись промышленные, технические и финансовые риски.



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального Союза Страховщиков Ответственности, Национального Союза Агростраховщиков, Российской Ассоциации Авиационных и Космических Страховщиков, Ассоциации транспортных страховщиков и других профессиональных объединений.

Единственный акционер компании – ЗАО «Управляющая компания «Рекон» (100% акций), а конечный контролирующий владелец, исходя из раскрытой информации в РСБУ за 2017 год, – Валерий Черников.

По итогам 2017 года компания заняла 13-е место по объему собранной премии среди страховых компаний в Воронежской области и третье место в сегменте страхования имущества юридических лиц в данном регионе.

В 2013-2014 годах компания достигла прироста сборов на 18,95% и 35,68% соответственно, а по итогам 2015-го – на 16,39%. В 2016-2017 годах отмечается сокращение объема поступлений на 9,04% и 11,34%. Размер собранной премии составил 1,39 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 1,56 млрд рублей), из них 94,2% пришлось на взносы по договорам с юридическими лицами, 5,8% – доля физлиц. Размер страховых выплат в минувшем году составил 399,4 млн рублей, уровень выплат – 28,82%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 952,4 млн рублей премий, что на 64,83% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 577,82 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 122,51 млн рублей, уровень выплат – 12,86%.

По итогам 2017 года основные сборы премий компании пришлись на страхование имущества юридических лиц (70,78%), ОСАГО (10,5%), добровольное медицинское страхование (7,86%), ОСГОПП (3,76%), страхование грузов (2,66%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,11%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 1,18 млрд рублей (84,99%), размер среднего агентского вознаграждения составил 37,01%.

Чистая прибыль компании по данным РСБУ в 2017 году составила 51,08 млн рублей, что на 36,84% больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 37,33 млн рублей). Совокупный доход по МСФО увеличился в 5,8 раза и составил 87,67 млн рублей (в 2016-м – 15,14 млн рублей).

Уставный капитал – 683 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 190 чел., страховых агентов-юридических лиц – 23 ед., страховых агентов-физических лиц – 95 чел. (из них 25 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «Страховая бизнес группа» до уровня ruBBВ- и установило по рейтингу стабильный прогноз (дата события – 27 сентября 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА): А «Высокая степень надежности» со стабильным прогнозом (рейтинг впервые присвоен 22 июня 2016 года).



Руководство: Татьяна Москалева (генеральный директор), Михаил Толстенко, Борис Кутенко, Екатерина Московцева, Людмила Долбилова, Татьяна Еньшина, Александр Усович, Оксана Афанасьева.

Клиенты: ОАО «Российские железные дороги», ООО «СтройМонолит», ООО «КапиталСтрой», сеть аптек ООО «МакСид», ООО «Арсенал», ОАО «Орелавтотранс», АО «Глонасс», ООО «Техноавиа-Волгоград», сеть магазинов Concept Club, МУП «Тамбовгортранс», СПб ГБУ «ГосЖилФонд», Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, ПАО «Владивостокский морской торговый порт», сеть магазинов «Первый магазин сантехники», ЗАО «Стар Тревел», ООО «Авиценна», ООО «Ай Ти Инвест», футбольная команда «Рубин», хоккейная команда «Буран» и др.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2018 г.