Страховая компания Объединенная страховая компания

Справка banki.ru о компании

АО «Объединенная страховая компания» (сокр. АО «ОСК») – универсальная страховая и перестраховочная компания, средняя по размеру сборов. Входит в состав страхового холдинга «АСКО». По итогам 2017 года АО «ОСК» заняло 54-е место по объему собранной премии на рынке прямого страхования (2,55 млрд рублей) и 21-е место по сборам входящего перестрахования (118,96 млн рублей). В страховом портфеле в 2017 году более 90% занимает автострахование. АО «ОСК» имеет филиалы на территории Самарского региона и в других крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Казань и др.). Головной офис компании находится в Самаре.

«Объединенная страховая компания» (ОСК) была создана в 1990 году в Самаре как «Самара-АСКО» (являлась филиалом работавшей с 1989 года кооперативной страховой компании АСКО). Через два года, после того, как все филиалы АСКО сначала были преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью, а затем получили отдельные лицензии, компания стала развиваться самостоятельно. Обслуживая интересы своих акционеров, крупных самарских компаний, «Самара-АСКО» быстро наращивала объемы бизнеса и вскоре смогла занять лидирующие позиции на страховом рынке Самарской области, которые она сохранила и по сегодняшний день. В начале 2000-х годов, помимо обслуживания корпоративных клиентов, «Самара-АСКО» начала активно работать с розницей, сконцентрировавшись на развитии автострахования (каско и ОСАГО).



В 2005 году на базе «Самара-АСКО» (к тому времени она занимала 77-е место на российском рынке, объем собранной премии – 889 млн рублей) был создан страховой холдинг «АСКО»*, в который также вошли «Управляющая компания страхового холдинга «АСКО» (координирующий центр холдинга), «Аскомед» (компания медицинского страхования), перестраховочная компания «Волга», страховщик жизни «Эксперт», лизинговая компания «Волгопромлизинг» и «Самарский страховой медицинский центр», что дало самарскому страховщику дополнительный импульс к развитию.

В 2009 году была принята новая стратегия развития компании, предполагающая активную региональную экспансию «Самара-АСКО» за пределами Самарской области. В новые регионы – Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский и Сибирский округа – страховщик пришел уже под новым брендом – «Объединенная страховая компания» (ОСК), чтобы избежать в названии привязки к конкретному региону. Согласно стратегии, за счет новых территорий к концу 2010 года на долю подразделений ОСК за пределами самарского региона должно было приходиться около 40% суммарных сборов страховщика, а в течение трех лет компания намеревалась удвоить объемы собранной премии (в 2009 году составлявшие 639,8 млн рублей, или 102-е место на российском страховом рынке).

В 2012 году бывший региональный страховщик вошел в топ-60 российского страхового рынка (59-е место, 1,8 млрд рублей страховой премии) и окончательно трансформировался в компанию федерального уровня.

В настоящее время АО «ОСК» является универсальным страховщиком, который специализируется на автостраховании (каско и ОСАГО). В компании действует более 200 тысяч договоров с физическими и более 10 тысяч – с юридическими лицами.

АО «ОСК» является членом Национального Союза Страховщиков Ответственности, Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Объединения страховщиков Урало-Сибирское соглашение, Ассоциации строителей России.

Основными акционерами общества являются Владимир Аветисян и Светлана Малахова, каждому принадлежит по 40,56% голосующих акций АО «ОСК». Компания владеет 98,11% долей АО СК «Аскомед» (страховщик, специализирующийся на обязательном и добровольном медицинском страховании) и 52,88% ООО «АктивГруппа».

В 2013 году компания собрала на 21,94% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (2,13 млрд рублей против 1,75 млрд рублей годом ранее). За 2014-2015 год темпы прироста составили 30,33% и 3,52% соответственно, а по итогам 2016-го поступления страховщика сократились на 7,39%. В 2017 году общество собрало 2,55 млрд рублей премий, что на 4,25% меньше показателя 2016-го года (2,67 млрд рублей). Доля премий по договорам с физическими лицами составляет 86,26%, с юридическими лицами – 13,74%. Наибольший объем премий собран на территории Самарской области (62,43%) и Санкт-Петербурга (18,13%). Выплаты компании в 2017 году составили 1,47 млрд рублей, уровень выплат – 57,38%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,34 млрд рублей премий, что на 20,54% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,11 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 705,79 млн рублей, уровень выплат – 52,79%.

В страховом портфеле компании в 2017 году наибольшую долю в размере 92,02% занимает автострахование (из них каско – 35,51%, ОСАГО – 56,51%). Остаток сборов приходится на страхование от несчастных случаев и болезней (1,68%), добровольное медицинское страхование (1,07%), страхование имущества юридических и физических лиц (3,35%) и др.

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 2,37 млрд рублей (92,71%), размер среднего агентского вознаграждения составил 15,23%.

В 2017 году согласно отчетности по РСБУ компания получила 175,93 млн рублей чистой прибыли, что на 10,87% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 197,4 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО показан совокупный доход в размере 321,14 млн рублей (-8,95% к 2016 году).

Уставный капитал – 680,4 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 496 чел., страховых агентов-юридических лиц – 217 ед. (из них 36 – страховые организации, 181 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 626 чел. (из них 227 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности компании до уровня ruBBB+ (дата – 5 сентября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом

Руководство: Андрей Раздьяконов (президент), Юрий Цветков (президент страхового холдинга «АСКО»), Роман Головачев, Сергей Молотков, Александр Панов, Игорь Дудин, Татьяна Баловнева, Антон Коваленко, Дмитрий Яхонтов, Наталья Волкова, Денис Лыгин, Алла Печенкина, Сергей Токунов, Ольга Озернова.

Совет директоров (по состоянию на 16.05.2018): Анатолий Афанасьев, Светлана Малахова, Татьяна Осипова, Алеся Хоменко, Наталья Саранча, Игорь Жарков, Андрей Раздьяконов, Юрий Ример, Юрий Цветков.

Партнерами компании в регионах России являются банки и автомобильные дилеры известных марок. В сфере перестрахования компания сотрудничает с Hannover Re.

Среди клиентов компании – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Управление делами губернатора Самарской области, Администрация г.о. Самара, «Самараэнерго», «Волгопромгаз», «Средневолжская газовая компания», «Международный аэропорт «Курумоч», «Завод им. А.М. Тарасова», «Роспечать», «Волгатрансстрой», «Уфа-АвтоВАЗ», «Гипровостокнефть», «Актив Индустрия», «Газбанк», «Волгоцеммаш», «Волжская ТГК», Телекомпании «РИО», «СКАТ», «Терра», «Центурион-РБ», «Самарская сетевая компания» и другие.

*Страховой холдинг «АСКО», созданный в 2005 году, включает ряд организаций, специализирующихся в разных областях страхового бизнеса: АО «ОСК» (универсальная страховая компания», АО СК «Аскомед» (специализируется на медицинском страховании), ООО «Управляющая компания страхового холдинга «АСКО» (управляющая компания), ЗАО «Волгопромлизинг» (лизинговая компания) и ООО «Самарский страховой медицинский центр» (медицинское учреждение).

Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.