Справка banki.ru о компании

ООО СК «Альянс-Мед» – небольшой по размеру сборов региональный страховщик, занимающийся добровольным и обязательным медицинским страхованием. По итогам 2016 года занимает 220-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 28-е место по сборам в сегменте ДМС в Самарской области (основной регион деятельности). На рынке ОМС в Самарской области общество находится на четвертом месте среди региональных компаний по численности застрахованных (рыночная доля в регионе – 2,2%). Сеть филиалов и представительств отсутствует. Головной офис находится в городе Сызрань.

27 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-1108 отозвал лицензии ООО СК «Альянс-Мед» на осуществление ОМС и ДМС в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



ООО СК «Альянс-Мед» зарегистрировано в 1994 году как Акционерное общество закрытого типа «Сызрань-Мед». В июне 2004 года общество было переименовано в ЗАО «Страховая компания «Альянс-Мед», а в сентябре 2014 года – реорганизовано в ООО «Страховая компания «Альянс-Мед». СК «Альянс-Мед» – член Ассоциации медицинских страховых компаний Самарской области (АМСК) и Всероссийского союза страховщиков.



Основными участниками компании являются: ООО «Поволжский страховой альянс» (универсальный страховщик, входит в десятку лидеров по сборам в Самарской области), которому принадлежит 68,91% уставного капитала общества, Сергей Карпов (19,99%), а также ООО «Управляющая компания «Криста» (4,52%), ООО «Вектор» (4,21%) и др. Основным бенефициаром общества является Алексей Макаров, который напрямую владеет 100% уставного капитала ООО «Гарантия», которое, в свою очередь, является основным участником ООО «Поволжский страховой альянс» (доля участия – 50,26%).

В 2012 году компания собрала 1,44 млн рублей страховых премий против 1,88 млн рублей годом ранее, продемонстрировав снижение сборов на 23,74%. В 2013 году наблюдается резкое сокращение сборов до уровня 455 тыс. рублей (-68,31%). В 2014 году взносы по добровольному страхованию отсутствуют, размер выплат соответствует 243 тыс. рублей. В 2015-м компания собрала 968 тыс. рублей страховых премий, а в 2016 году – 792 тыс. рублей (-18,18% к показателю 2015-го). В структуре поступлений 96,34% пришлось на взносы, уплаченные физическими лицами, 3,66% – доля юридических лиц. Выплаты страховщика в 2016 году составили 63 тыс. рублей, уровень выплат – 7,95%. По итогам первого полугодия 2017 года сборы компании отсутствуют, размер выплат равен 2 тыс. рублей.

По итогам 2016 года компания получила убыток по РСБУ в размере 2,1 млн рублей и совокупный доход в 7,97 млн рублей по МСФО. Годом ранее убыток страховщика составил 1,03 млн рублей по РСБУ и 1,24 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120,08 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2017 года среднесписочная численность работников – 27 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 28 чел. Страховые агенты-физические и юридические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало 25 ноября 2014 года рейтинг надежности и качества услуг Альянс-Мед в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ «Приемлемый уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу «развивающийся».

Руководство: Сергей Трусов (директор) (директор), Вероника Ерман, Зинаида Чичкина.

Совет директоров: Юрий Овчинников, Владимир Пантелеев, Владимир Бычков, Евгений Дубинин, Валерий Курочкин.

По состоянию на 1 сентября 2017 года численность застрахованных в СК «Альянс-Мед» по ОМС составила более 71 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 28 мая 2018 г.