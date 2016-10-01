Страховая компания Инвестиции и финансы

Справка banki.ru о компании

АО СК «Инвестиции и финансы» – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания с региональной сетью продаж. В 2015 году по объему собранной премии организация заняла 67-е место в общем рэнкинге российских страховщиков и 28-е место среди страховщиков каско. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: автострахование (64,04%) и добровольное медицинское страхование (17,65%). Компания имеет 18 филиалов и более 10 офисов продаж в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

Банк России приказом от 20.10.2016 года № ОД-3601 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.09.2016 № ОД-3102), а именно, неисполнением предписания Банка России в установленный срок.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

Компания «Инвестиции и финансы» (СК «ИФ») была создана в 1992 году Московским Индустриальным Банком*. В первые несколько лет деятельность компании была направлена в основном на обслуживание рисков банка-учредителя и его клиентов и включала страхование имущества, грузов, добровольное медицинское страхование сотрудников предприятий и ряд других услуг страхования. На открытый рынок СК «ИФ» вышла в начале 2000-х годов. Тогда же компания начала активно развивать розничный бизнес, предлагая частным клиентам продукты по автострахованию, добровольному медицинскому страхованию и от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества. К концу десятилетия компания стала крупным игроком рынка банковского страхования (входила в топ-30 компаний сектора), осуществляя страхование заемщиков кредитных институтов, а также реализуя совместные с банками продукты. При этом основным банковским партнером оставался Московский Индустриальный Банк.



В топ-100 крупнейших российских страховщиков СК «ИФ» удалось войти в 2012 году (73-е место, 1 млрд рублей страховой премии, при этом большая часть сборов приходилась на автострахование, добровольное медицинское страхование и страхование грузов). В 2014 году сборы компании достигли 1,7 млрд рублей (70-я позиция на российском страховом рынке), а региональная сеть СК «ИФ» получила распространение на 33 региона страны.

В ближайших планах страховщика – продолжать динамичное развитие бизнеса: по итогам 2016 года СК «ИФ» намерена войти в топ-50 крупнейших российских страховых компаний. Достичь цели СК «ИФ» предполагает за счет расширения спектра предоставляемых услуг (по страхованию имущества и ответственности, держателей банковских карт, автострахованию и другим видам), а также развития региональной сети – компания собирается присутствовать во всех федеральных округах и субъектах России. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена с закрытого акционерного общества на акционерное общество.

Акционерами компании являются: Абубакар Арсамаков (47,64%), ООО «Аудитконсалт» (28,23%, единственный владелец – Инесса Гешаева ), ООО «Контракт» (19,99%, единственный владелец – Мата Зурабова) и ПАО «Московский Индустриальный банк» (3,84%). Абубакар Арсамаков и члены его семьи совокупно владеют 13,52% акций ПАО «Московский Индустриальный банк».

До 2015 года компания стабильно наращивала объемы сборов: в 2012 году – на 72,92%, в 2013-м – на 10,89%, в 2014-м – на 48,27%. По итогам 2015 года в деятельности компании отмечено сокращение объема поступлений на 4,48%.

Объем собранной премии СК «ИФ» в 2015 году составил 1,65 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,72 млрд рублей), из них 57,89% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 42,11% – с юридическими лицами. Сбор премий осуществлен в 38 субъектах РФ, из них наибольший объем – в Москве (58,31%). Выплаты компании в 2015 году составили 1,55 млрд рублей. Уровень выплат – 94,37%.

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,11 млрд рублей (67,35%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,59%.

По итогам 2015 года страховой портфель распределен следующим образом: автострахование (64,04%, из них каско – 41,49%, ОСАГО – 22,55%), добровольное медицинское страхование (17,65%), страхование имущества (9,51%, из них имущества юридических лиц – 6,18%, физических лиц – 3,32%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,21%), страхование грузов (2,57%).

Уставный капитал – 250,51 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 4,81 млн рублей, по МСФО – 17,7 млн рублей. В 2015 году компания показала убыток в размере 167,51 млн рублей по РСБУ и 425,46 млн рублей по МСФО.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, Polish Re, SCOR, а также крупнейшие российские перестраховочные компании.

Рейтинг компании :

«Эксперт РА»: В+ «Невысокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». Рейтинг подтвержден и отозван в связи с окончанием срока действия договора 29 марта 2016 года.

Руководство: Хамзат Дудаев (генеральный директор), Марина Тарасова.

Совет директоров: Абубакар Арсамаков (председатель), Павел Неумывакин, Адам Арсамаков, Александр Поляков, Хамзат Дудаев.

Партнеры

Автосалоны и автоцентры: Группа компаний РОЛЬФ, ТЦ «Кунцево», «Авто-Старт», Автомобильный холдинг Major.

Банки: ПАО «Московский Индустриальный банк», АО «Кредит Европа Банк», АО «Газпромбанк», ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Балтинвестбанк», АО «Райффайзенбанк» и др.

Клиенты: Министерство иностранных дел РФ, МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства», ГУП «Московское имущество» и др.

*ПАО «Московский Индустриальный Банк» – крупный универсальный банк федерального уровня, специализирующийся на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных клиентов. В настоящее время банк обслуживает более 1 млн физических лиц и более 70 тыс. предприятий и организаций в 273 офисах продаж расположенных в 28 субъектах Российской Федерации. Численность персонала – более 6 тыс. человек (по состоянию на 1 июля 2015 года). По итогам 2014 года банк получил 1,04 млрд рублей чистой прибыли, согласно финансовой отчетности по РСБУ (за 2013 год аналогичный показатель составил 1,3 млрд рублей). За восемь месяцев 2015 года банк понес убыток в размере 4,9 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2016 г.