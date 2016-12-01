Страховая компания Страховая группа МСК

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая группа МСК» (ООО «СГ МСК») – крупная универсальная страховая и перестраховочная компания. Перечень страховых услуг, предоставляемых компанией, включает в себя страхование имущества, страхование ответственности, медицинское страхование, страхование от несчастного случая и перестрахование. По итогам 2015 года компания заняла 20-е место по страховым сборам (7,43 млрд рублей) и 38-е место по размеру перестраховочных премий (95,55 млн рублей). В страховом портфеле наиболее существенные доли заняли: автострахование (57,66%, из них каско – 53,63%, ОСАГО – 4,03%) и страхование от несчастных случаев и болезней (22,79%). Головной офис компании расположен в Москве.

В январе 2016 года начат процесс интеграции ООО «СГ МСК» в ООО «ВТБ Страхование», который успешно завершен в ноябре 2016 года. После слияния СГ «МСК» прекратило свою деятельность как юридическое лицо.

Компания была создана в 1993 году в Казани как «Промышленная страховая компания» (ПСК) для обслуживания интересов своих акционеров. Организацию учредили несколько крупных казанских предприятий и банков: Казанское моторостроительное производственное объединение, «Свияга», Казанское вертолетное производственное объединение, «Татнефтепродукт», СК «Татфлот», Волжко-Камский акционерный банк, АКБ «Спурт»).



Вскоре компания вышла на открытый рынок, сосредоточившись на страховании корпоративных клиентов и развивая страхование имущества, грузов, автотранспорта и другие классические виды страхования. Одновременно ПСК увеличивала филиальную сеть: к концу 1990-х годов были открыты семь представительств компании в крупнейших городах Республики Татарстан. В начале 2000-х годов ПСК, ставшая к тому времени одним из крупнейших страховщиков на рынке Татарстана, начала развивать розничный бизнес, в том числе приступила к продаже полисов ОСАГО. В 2005 году компания занимала восьмое место на рынке республики (218,7 млн рублей собранной премии).

В мае 2008 года Промышленную страховую компанию приобрело ОАО «Столичная страховая группа» (ССГ), подконтрольное правительству Москвы (по оценкам участников рынка, сумма сделки могла составить 550–600 млн рублей). Этот холдинг с самым крупным тогда уставным капиталом на рынке (10 млрд рублей) был образован годом ранее Банком Москвы, а основными акционерами выступили Банк Москвы, столичное правительство и инвестиционная группа «Русские фонды». Участниками ССГ тогда стали ОАО «Московская страховая компания» (МСК; являлась основным партнером московского правительства по страхованию госимущества, государственных и муниципальных служащих), ЗАО «МСК-Лайф» (компания по страхованию жизни), крупный страховщик «Стандарт-Резерв», «Солидарность для жизни» («Совита», занималась обязательным медицинским страхованием), «Прямое страхование» (занималась прямыми продажами страховых продуктов) и ОАО «Московское перестраховочное общество» («Москва Ре»). По итогам 2007 года совокупный объем премии, собранной ССГ, составлял 12,6 млрд рублей (седьмое место на рынке). В середине 2008 года к группе присоединился еще один крупный страховщик – компания «Спасские ворота» (сборы в 2007 году – 5,7 млрд рублей, 18-е место на рынке; региональная сеть насчитывала 95 филиалов и более 150 подразделений по всей стране).

С 2009 года, после проведения ребрендинга, несколько входящих в состав ССГ компаний – Промышленная страховая компания, «Стандарт-Резерв», «Солидарность для жизни» и «Прямое страхование» – были переименованы и стали называться соответственно ОАО «Страховая группа МСК», «МСК-Стандарт», «МСК «Солидарность для жизни» и «МСК-Директ». В следующем году СГ МСК, «МСК-Стандарт» и Московская страховая компания были консолидированы в объединенную структуру под именем «Страховая группа МСК», а к 2011 году к ней присоединилась и компания «Спасские ворота». Это обеспечило объединенной компании сильные позиции в секторе как розничного, так и корпоративного страхования. Так, по итогам 2011 года страховая группа «МСК» занимала третье место на рынке ОСАГО (7,9 млрд рублей собранной премии). В целом же, компания входила в топ-10 крупнейших страховщиков (по итогам 2011 года объем премии, собранной СГ МСК, удвоился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достиг 19,4 млрд рублей, что соответствует девятому месту на рынке).

В феврале 2011 года вместе с 46,5% акций Банка Москвы 25% плюс одну акцию ССГ выкупил один из крупнейших российских банков – ВТБ (стоимость сделки составила 103 млрд рублей).

Отметим, что на тот момент у ВТБ уже работала страховая «дочка» – «ВТБ Страхование» (15-е место на рынке). Впоследствии ВТБ консолидировал свои страховые активы. «Москва Ре», «МСК-Лайф» и «Солидарность для жизни» перешли под контроль «ВТБ Страхования». Доля ВТБ в ССГ увеличилась до 50% минус одна акция. К весне 2014 года доля Банка Москвы в СГ МСК достигла 99,9% акций (отметим, что к этому времени ВТБ владел 96,4% акций Банка Москвы).

В 2013 году доля рынка, занимаемая СГ МСК, составляла 2,1% (12-е место среди крупнейших игроков, объем собранной премии – 18,7 млрд). При этом около 80% бизнеса компании приходилась на автострахование: каско и ОСАГО.

В начале 2015 года компания сообщала о планах активного развития банковского и агентского каналов продаж, и усилении своих позиций по добровольному медицинскому страхованию. Однако, в конце 2015 года стало известно о присоединении «СГ МСК» к «ВТБ Страхование» с целью консолидации страховых активов Группы ВТБ в рамках единой компании.

Процесс интеграции начат в январе 2016 года с одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ходатайства «ВТБ Страхование» о покупке 99,91% голосующих акций «СГ МСК». С декабря 2015 года СГ МСК остановила продажи в посреднических каналах, и приступила к закрытию филиалов в Санкт-Петербурге и Казани. До завершения сделки по присоединению к «ВТБ Страхование» компания сконцентрируется на прибыльных сегментах бизнеса, в том числе банкостраховании. Процесс интеграции «СГ МСК» в «ВТБ Страхование» завершен в ноябре 2016 года.

СГ МСК является членом Российского союза автостраховщиков, Российской Ассоциация авиационных и космических страховщиков, Ассоциации экологического страхования, Национального союза агростраховщиков и других профессиональных объединений.

Основным владельцем СГ МСК до 2016 года являлся АКБ «Банк Москвы» (99,91%), конечным бенефициаром выступала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В начале марта 2016 года стало известно о выходе Банка Москвы из капитала страховой группы «МСК» – доля банка снижена до нуля.

В 2014 и 2015 году компания дважды уменьшала уставной капитал. В 2014 году уставной капитал был снижен с 16,1 млрд до 3,2 млрд рублей путем снижения номинальной стоимости акции в пять раз: с 10 до 2 рублей за акцию. Решение было принято из-за превышения размера уставного капитала над величиной чистых активов компании. В мае 2015 года акционеры компании приняли решение о дополнительном снижении уставного капитала и он был уменьшен с 3,22 млрд рублей до 805 млн рублей путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью. В течение последних трех лет компания демонстрирует снижение объемов страховых сборов. В период 2013-2014 годов объемы поступлений сократились на 6,21% и 40,88% соответственно, а по итогам 2015 года – на 32,89%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 7,43 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 11,06 млрд рублей), из них 59,9% – поступления по договорам с физическими лицами и 40,1% – с юридическими лицами. Сбор премий осуществлен в 39 субъектах РФ, из них наибольший объем – в Москве (80,46%). Выплаты компании в 2015 году составили 8,68 млрд рублей. Уровень выплат – 116,96%. За 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 2,27 млрд рублей (минус 60,05% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 2,81 млрд рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 123,64%.

В 2015 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: автострахование (57,66%, из них каско – 53,63%, ОСАГО – 4,03%), страхование от несчастных случаев и болезней (22,79%), добровольное медицинское страхование (8,26%), страхование имущества юридических лиц (5,37%).

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 5,03 млрд рублей (67,8%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,31%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как SCOR, Partner RE, Munich RE, Hannover RE, Mapfre, Sirius RE, Flagstone, Lansforsakringar, Sava Re, Aspen RE, Brit Insurance Ltd., синдикаты Lloyds и др.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 889,72 млн рублей согласно отчетности по РСБУ, по МСФО показан убыток в размере 1,79 млрд рублей. В 2015 году организация получила убыток в 1,53 млрд рублей по РСБУ и 2,62 млрд рублей по МСФО.

Уставный капитал – 805 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 200 ед., страховых агентов-физических лиц – 191 чел., среднесписочная численность работников – 445 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 395 чел.



Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг надежности СГ МСК в связи с окончанием срока его действия (дата события – 24 октября 2016 года). Рейтинг отозван без подтверждения из-за невозможности применить методологию. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень, прогноз – стабильный.

Руководство: Максим Шепелев (генеральный директор), Арман Гаспарян, Виктория Цирер.

Совет директоров: Михаил Задорнов (председатель), Геннадий Гальперин, Владимир Верхошинский, Сергей Анохин, Максим Шепелев, Екатерина Петелина.

Среди клиентов компании – ЦБ РФ, Объединенная энергетическая компания, Московская объединенная энергетическая компания, «ВымпелКом», ФГУП «Ростехинвентаризация», ГУП «Московский метрополитен», подразделения МВД РФ, «Уралмашзавод» и др.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Независимость», «Автомир», «Автотемп», «Пеликан», «Авилон», «Измайлово», «Бизнес Кар», «Гермес», «Реутов Моторс», «Блок Моторс» и др.

Банки: ОАО «Банк Москвы», ПАО «Росбанк», ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» и другие крупные российские банки.

Дата последнего изменения: 14 февраля 2017 г.