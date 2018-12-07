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Страховая компания ПК «НОМПОВС» (ОВС МЕД)

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
2 001
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
463
за 2017
Справка banki.ru о компании

Потребительский кооператив «Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования» (ПК «НОМПОВС») – небольшая по размеру сборов организация, осуществляющая взаимное страхование гражданской ответственности медицинских организаций. По итогам 2017 года общество заняло 195-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 12-е место среди страховщиков Тюменской области в сегменте страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (100% сборов). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис находится в Тюмени.

6 декабря 2018 года Банк России приказом № ОД-3132 отозвал лицензию компании на осуществление взаимного страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

ПК «НОМПОВС» зарегистрировано в июне 2016 года. Организация создана на базе Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество», входящей в состав Национальной медицинской палаты, в целях реализации пилотного проекта по страхованию ответственности медицинских организаций на территории Уральского федерального округа. Страхователями (застрахованными лицами) выступают медучреждения, осуществляющие страховую защиту своего персонала, или частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

В 2017 году компания собрала 2 млн рублей премий, что в 3,4 раза больше чем годом ранее (в 2016-м – 582 тыс. рублей). Размер выплат по итогам года составил 463 тыс. рублей, уровень выплат – 23,14%. За первый квартал 2018 года обществом собрано 198 тыс. рублей, выплачено 5 тыс. рублей, уровень выплат за последний отчетный период равен 2,53%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года сформирован из страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (100%).

Руководство: Артем Коваленко (генеральный директор), Владимир Апрышкин (директор).

Правление: Владимир Ахматов (председатель), Евгений Чесноков, Галина Носенко (гл. бухгалтер).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 года численность членов общества на начало и конец отчетного года составила 20 ед.

Среди членов ОВС «МЕД» такие государственные автономные учреждения здравоохранения Тюменской области как: Областной офтальмологический диспансер, Консультативно-диагностический центр «Эндос», Областной наркологический диспансер, Областная клиническая психиатрическая больница и др.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ОВС МЕД
лицензия ЦБРФ ВС № 4348 от 09.06.2016
Руководитель
Артем Викторович Коваленко (генеральный директор), Владимир Иванович Апрышкин (директор)
по информации на 14 августа 2018 г.
Адрес
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 120, к. 51
Телефоны
8 (909) 185-33-30
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4348 от 09.06.2016 Отозвана

Банк России приказом от 06.12.2018 года № ОД-3132 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования ПК «НОМПОВС». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
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