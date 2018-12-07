Страховая компания ПК «НОМПОВС» (ОВС МЕД)

Справка banki.ru о компании

Потребительский кооператив «Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования» (ПК «НОМПОВС») – небольшая по размеру сборов организация, осуществляющая взаимное страхование гражданской ответственности медицинских организаций. По итогам 2017 года общество заняло 195-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 12-е место среди страховщиков Тюменской области в сегменте страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (100% сборов). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис находится в Тюмени.

6 декабря 2018 года Банк России приказом № ОД-3132 отозвал лицензию компании на осуществление взаимного страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



ПК «НОМПОВС» зарегистрировано в июне 2016 года. Организация создана на базе Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество», входящей в состав Национальной медицинской палаты, в целях реализации пилотного проекта по страхованию ответственности медицинских организаций на территории Уральского федерального округа. Страхователями (застрахованными лицами) выступают медучреждения, осуществляющие страховую защиту своего персонала, или частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.



В 2017 году компания собрала 2 млн рублей премий, что в 3,4 раза больше чем годом ранее (в 2016-м – 582 тыс. рублей). Размер выплат по итогам года составил 463 тыс. рублей, уровень выплат – 23,14%. За первый квартал 2018 года обществом собрано 198 тыс. рублей, выплачено 5 тыс. рублей, уровень выплат за последний отчетный период равен 2,53%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года сформирован из страхования ГО за причинение вреда третьим лицам (100%).

Руководство: Артем Коваленко (генеральный директор), Владимир Апрышкин (директор).

Правление: Владимир Ахматов (председатель), Евгений Чесноков, Галина Носенко (гл. бухгалтер).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 года численность членов общества на начало и конец отчетного года составила 20 ед.

Среди членов ОВС «МЕД» такие государственные автономные учреждения здравоохранения Тюменской области как: Областной офтальмологический диспансер, Консультативно-диагностический центр «Эндос», Областной наркологический диспансер, Областная клиническая психиатрическая больница и др.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.