Страховая компания АСКО СКЭЛ плюс

Справка banki.ru о компании

ООО СК «АСКО СКЭЛ плюс» – небольшая по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании (100% страхового портфеля). По итогам 2014 года компания заняла 266-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в лидеры по сборам ДМС в Новосибирской области, заняв седьмое место. Компания не имеет филиалов и представлена центральным офисом в Новосибирске и несколькими дополнительными офисами в городах Новосибирской области и Алтайского края.

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-75 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «АСКО СКЭЛ плюс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3234), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «АСКО СКЭЛ плюс» берет свое начало со страховой компании «СКЭЛ», учрежденной в июле 1993 года по инициативе акционерной межрегиональной производственно-финансовой корпорации «СИКОМ», и ее непосредственного участника – завода «Электросигнал». В 1998 году в целях обеспечения финансовой устойчивости на страховом рынке в компанию влился коллектив крупнейшей страховой организации Новосибирской области – «АСКО Новосибирск». В тоже время было принято решение об изменении названия «СКЭЛ» на «АСКО СКЭЛ». Новая страховая организация под названием «АСКО СКЭЛ плюс» была учреждена в ноябре 1999 года. Основной деятельностью компании является предоставлением страховых услуг физическим и юридическим лицам по добровольному медицинскому страхованию. Последние несколько лет компания была заметным игроком по страхованию от клещевого энцефалита.



СК «АСКО СКЭЛ плюс» является членом Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.

В июле 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам исключила из лицензии СК «АСКО СКЭЛ плюс» 12 видов страхования. Данное решение было принято в связи с несоответствием размера уставного капитала требованиям страхового законодательства. Напомним, с 1 января 2012 года уставный капитал компаний, занимающихся ДМС и страхованием от несчастных случаев и болезней, должен составлять не менее 120 млн рублей.

Единственным участником страхового общества с декабря 2015 года является само общество. Ранее 100% уставного капитала принадлежало бывшему генеральному директору компании – Михаилу Суминскому.

В 2012 году компания собрала на 33,75% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (32,92 млн рублей против 49,7 млн рублей годом ранее). В последующие два года компания демонстрировала прирост страховых взносов, в частности, в 2013 году объемы поступлений увеличились на 88,62%. В 2014 году темпы прироста были менее значительны и составили 2,65%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 63,74 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 62,1 млн рублей), из них 97,95% составляют сборы с физических лиц и 2,05% – с юридических. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году собран в Новосибирской области.

Выплаты в 2014 году составили 46,62 млн рублей. Уровень выплат – 73,14%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 48,34 млн рублей (прирост 21,03% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 20,53 млн рублей.

В 2014 году страховой портфель компании состоял на 100% из добровольного медицинского страхования. Весь объем страховых премий в 2014 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 4,75%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ и МСФО составила 1,04 млн рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2015 года).

На 1 ноября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Лэмб Летриция Николь (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 15 января 2016 г.