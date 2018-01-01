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Страховая компания Дальакфес

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.01.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-15 283
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
890 852
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
591 006
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование загородных домов
  • ОСАГО
  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование путешественников
  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование квартир

Юридическим лицам

  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Дальакфес» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года компания заняла 112-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 39-е место по сборам ОСАГО и вошла в топ-5 по сборам в Приморском крае. Основные сборы премий в 2016 году пришлись на ОСАГО (78,81%) и каско (10%). Региональная сеть состоит из четырех филиалов и двух представительств, расположенных большей частью в Приморском крае. Головной офис компании находится во Владивостоке.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-975 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. Последующим приказом № ОД-1120 от 27.04.2018 года Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

СК «Дальакфес» основана в 1992 году во Владивостоке. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2016 году являлись автострахование и страхование имущественных рисков (автотранспорта, морских судов, грузов, других видов имущества). Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков.

Участниками общества являются: Людмила Брюхно (62,5%), ОАО «Восточный Порт» (14,19%), ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (13,69%), Алексей Лесин (5,38%), ОАО «Дальневосточный банк» (4,25%).

В последние несколько лет компания демонстрирует существенные темпы прироста объема поступлений. В 2012 году организация собрала на 25,8% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (126,97 млн рублей против 100,92 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах объемы страховых взносов увеличились на 72,52% и 30,2% соответственно, а по итогам 2015-го – на 51,41%. В 2016 году страховщик собрал 599,61 млн рублей премий, показав прирост на 38,85% сравнительно с предыдущим годом (в 2015-м собрано 431,83 млн премий). В структуре сборов 86,81% пришлось на взносы, уплаченные физическими лицами, 13,19% – доля премий юридических лиц. Основной объем премий собран в Приморском крае (99,59%). В данном регионе компания заняла пятое место по сборам в 2016 году. Менее 1% страховых премий собрано в Сахалинской области. Размер выплат в 2016 году равен 394,11 млн рублей, уровень выплат – 65,73%. За период январь-сентябрь 2017 года страховщиком собрано 656,83 млн рублей (прирост 67,1% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 441,51 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составляет 67,22%.

По итогам 2016 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (88,81%, из них ОСАГО – 78,81%, каско – 10%), страхование имущества (7%, из них имущества юридических лиц – 5,68%, физических лиц – 1,32%), личное страхование (1,92%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 553,28 млн рублей (92,27%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,24%.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховочные компании, в числе которых Швейцарское перестраховочное общество (Swiss Re), Русское перестраховочное общество, а также крупнейшие международные перестраховочные брокеры Marsh и Willis.

По итогам 2016 года убыток компании достиг 15,28 млн рублей по РСБУ и 278,2 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил в чистой прибылью в размере 1,66 млн рублей по РСБУ и убытком в 29,33 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 января 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 9 ед. (из них 1 – страховая организация, 8 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 72 чел. (из них 10 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Людмила Брюхно (генеральный директор), Яна Жилинская, Алексей Лесин, Виктор Помелов, Андрей Котов, Маргарита Король, Юрий Зиненко, Татьяна Удод.

В числе клиентов компании – Владивостокский морской торговый порт, Восточный Порт, Сименс-Финанс, группа компаний «Промышленные инвесторы», группа компаний «Синергия», Дальрефтранс, ДельтаЛизинг, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и др.

Партнеры

Банки: Внешторгбанк, Дальневосточный банк, Морбанк, Роял Кредит Банк, Примсоцбанк и др.

Дата последнего изменения: 3 мая 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Дальакфес»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2214 от 17.11.2015
Руководитель
Максим Владимирович Баянов (руководитель временной администрации)
по информации на 14 мая 2018 г.
ОГРН
1032502278874
Адрес
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 40А
Телефоны
+7 (4232) 41-10-00
+7 (4232) 241-10-10
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2214 от 17.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 27.04.2018 года № ОД-1120 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Дальакфес». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 17.04.2018 года № ОД-975), а именно, в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.
ЦБРФ СИ № 2214 от 17.11.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 2214 - 03 от 17.11.2015 Отозвана
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