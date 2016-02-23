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Страховая компания Советская

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
127 000
на 23.02.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
4 664
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
1 078 664
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
578 992
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование банковских карт
  • Каско
  • Ипотечное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Советская» — универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года заняла 94-е место по размеру собранной страховой премии в общем рэнкинге российских страховщиков и лидирующие позиции по сборам в сегменте личного страхования в Санкт-Петербурге. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими стали каско (34,39%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,26%), добровольное медицинское страхование (20,26%). Компания имеет сеть агентств в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном и других регионах России. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Банк России приказом от 26.04.2016 года № ОД-1356 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Советская». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-877), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 сентября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «СК «Советская» — универсальная российская страховая компания, основанная в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании являются личное страхование (кроме страхования жизни) и автострахование каско.

Участниками компании, которые владеют более 5% долей в уставном капитале СК «Советская», выступают: ООО «Гермес» (29,75%), ООО «Агро-Инвест» (29,5%), ООО «Торино» (29,5%), ООО «Голден Скай» (11,25%). Основными бенефициарами являются Эдуард Суворов (доля 29,75%) и Олег Снигирь (доля 29,5%).

СК «Советская» имеет дочернюю компанию ООО «Северо-Западное страховое агентство» (100% участия).

В 2013 году компания собрала на 52,74% больше премий, чем в предыдущем отчетном году, а в 2014-м демонстрировала снижение объемов сборов на 14,52%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,08 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 1,26 млрд).

Выплаты компании в 2014 году равнялись 578,99 млн рублей. Уровень выплат — 53,68%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 244,73 млн рублей (плюс 13% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено — 128,19 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: каско (34,39%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,26%), добровольное медицинское страхование (20,26%), страхование гражданской ответственности (12,25%, их них за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору — 10,02%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг — 2,23%), страхование финансовых рисков (6,03%), страхование имущества юридических лиц (2,09%).

В 2014 году в Санкт-Петербурге компания заняла девятое место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и 14-е место — по добровольному медицинскому страхованию.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,05 млрд рублей (97,68%), размер среднего агентского вознаграждения составил 42,17%.

Перестраховочная защита портфеля компании обеспечивается договорами с ведущими международными и российскими страховыми и перестраховочными компаниями, в числе которых «Кама Ре», «Капитал Перестрахование», «Профиль Ре», «Транссибирская перестраховочная корпорация» и др.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 4,66 млн рублей, по МСФО — 9,48 млн рублей.

В январе 2016 года внеочередным общим собранием участников общества принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 400 млн рублей, на 273 млн рублей путём уменьшения стоимости долей участников с сохранением размера долей. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 127 млн рублей.

На 1 июля 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Людмила Астапович (генеральный директор), Ирина Иванова, Оксана Середа.

Клиентами СК «Советская» являются крупнейшие автосалоны, медицинские учреждения, известные сети ресторанов, промышленные предприятия, сухопутные и морские транспортные организации, строительные компании и многие другие предприятия малого и среднего бизнеса, в числе которых ГК «Сотранс», компания «Компьютерный мир», ресторан «Токио-Сити», группа компаний «Далпорт», ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» и др.

Дата последнего изменения: 26 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Советская»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1574 от 26.09.2014
Руководитель
Елена Александровна Зотьева (конкурсный управляющий)
по информации на 19 сентября 2016 г.
ОГРН
1037804000024
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский просп., д. 4-6, лит. А, помещение 3Н
Телефоны
+7 (812) 335-03-88
8 800 700-50-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1574 от 26.09.2014 Отозвана

Банк России приказом от 26.04.2016 года № ОД-1356 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Советская».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-877), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 1574 от 26.09.2014 Отозвана
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