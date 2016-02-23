Страховая компания Советская

ООО «СК «Советская» — универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года заняла 94-е место по размеру собранной страховой премии в общем рэнкинге российских страховщиков и лидирующие позиции по сборам в сегменте личного страхования в Санкт-Петербурге. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими стали каско (34,39%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,26%), добровольное медицинское страхование (20,26%). Компания имеет сеть агентств в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном и других регионах России. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Банк России приказом от 26.04.2016 года № ОД-1356 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Советская». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-877), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 сентября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.
ООО «СК «Советская» — универсальная российская страховая компания, основанная в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании являются личное страхование (кроме страхования жизни) и автострахование каско.
Участниками компании, которые владеют более 5% долей в уставном капитале СК «Советская», выступают: ООО «Гермес» (29,75%), ООО «Агро-Инвест» (29,5%), ООО «Торино» (29,5%), ООО «Голден Скай» (11,25%). Основными бенефициарами являются Эдуард Суворов (доля 29,75%) и Олег Снигирь (доля 29,5%).
СК «Советская» имеет дочернюю компанию ООО «Северо-Западное страховое агентство» (100% участия).
В 2013 году компания собрала на 52,74% больше премий, чем в предыдущем отчетном году, а в 2014-м демонстрировала снижение объемов сборов на 14,52%.
Объем страховых премий в 2014 году составил 1,08 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 1,26 млрд).
Выплаты компании в 2014 году равнялись 578,99 млн рублей. Уровень выплат — 53,68%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 244,73 млн рублей (плюс 13% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено — 128,19 млн рублей.
По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: каско (34,39%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,26%), добровольное медицинское страхование (20,26%), страхование гражданской ответственности (12,25%, их них за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору — 10,02%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг — 2,23%), страхование финансовых рисков (6,03%), страхование имущества юридических лиц (2,09%).
В 2014 году в Санкт-Петербурге компания заняла девятое место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и 14-е место — по добровольному медицинскому страхованию.
В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,05 млрд рублей (97,68%), размер среднего агентского вознаграждения составил 42,17%.
Перестраховочная защита портфеля компании обеспечивается договорами с ведущими международными и российскими страховыми и перестраховочными компаниями, в числе которых «Кама Ре», «Капитал Перестрахование», «Профиль Ре», «Транссибирская перестраховочная корпорация» и др.
По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 4,66 млн рублей, по МСФО — 9,48 млн рублей.
В январе 2016 года внеочередным общим собранием участников общества принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 400 млн рублей, на 273 млн рублей путём уменьшения стоимости долей участников с сохранением размера долей. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 127 млн рублей.
На 1 июля 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Людмила Астапович (генеральный директор), Ирина Иванова, Оксана Середа.
Клиентами СК «Советская» являются крупнейшие автосалоны, медицинские учреждения, известные сети ресторанов, промышленные предприятия, сухопутные и морские транспортные организации, строительные компании и многие другие предприятия малого и среднего бизнеса, в числе которых ГК «Сотранс», компания «Компьютерный мир», ресторан «Токио-Сити», группа компаний «Далпорт», ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 1574 от 26.09.2014
|Отозвана
|
Банк России приказом от 26.04.2016 года № ОД-1356 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Советская».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-877), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
|ЦБРФ СИ № 1574 от 26.09.2014
|Отозвана
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.