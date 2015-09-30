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Страховая компания Крестьянская страховая компания «Поддержка. Иркутск»

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
446 539
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
320 042
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 30.09.2015 года № ОД-2611 отозвал лицензию на осуществление страхования ОАО «Крестьянская страховая компания «Поддержка. Иркутск».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1760), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 11 марта 2016 года ОАО КСК «Поддержка. Иркутск» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 30 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ОАО «Крестьянская страховая компания «Поддержка. Иркутск»
лицензия ФССН С №3334 38 от 10.07.2007
Руководитель
Владимир Павлович Семенов (ликвидатор)
по информации на 14 марта 2016 г.
ОГРН
1023801032529
Адрес
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 27
Телефоны
+7 (3952) 33-59-68
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3334 38 от 10.07.2007 Отозвана

Действие лицензии отозвано приказом Банка России от 30.09.2015 года № ОД-2611 в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами.
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