Страховая компания Крестьянская страховая компания «Поддержка. Иркутск»

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Банк России приказом от 30.09.2015 года № ОД-2611 отозвал лицензию на осуществление страхования ОАО «Крестьянская страховая компания «Поддержка. Иркутск».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1760), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 11 марта 2016 года ОАО КСК «Поддержка. Иркутск» находится в стадии ликвидации.



Дата последнего изменения: 30 сентября 2015 г.