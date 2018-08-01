Страховая компания Страховые инвестиции

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховые инвестиции» – универсальная страховая компания, что осуществляет страхование рисков, связанных, в основном с инвалидностью, здоровьем, имуществом и ответственностью. Компания реализует страховые продукты, как путем прямых продаж, так и через региональную агентскую сеть, имеет 15 обособленных подразделений в Республике Башкортостан. Головной офис находится в Уфе.

Башкирская страховая группа ООО «Страховые инвестиции» основана в 2003 году как ООО СК «Безопасная жизнь». Переименование компании в ООО «Страховые инвестиции» произошло в июне 2005 года. Компания является универсальным страховщиком, работающим в интересах корпоративных клиентов и частных лиц на территории Республики Башкортостан.



29 декабря 2015 года Банк России приказом № ОД-3792 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В связи с устранением нарушений страхового законодательства действие лицензий было возобновлено 18 августа 2016 года приказом Банка России № ОД-2690.

27 июля 2017 года компания уведомила о принятии решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности. В следующем месяце, 16 августа, общество приняло решение о продолжении страховой деятельности. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

ООО «Страховые инвестиции» состоит членом Российского Союза Автостраховщиков, Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Ассоциации кредитных и финансовых организаций РБ и Всероссийского союза страховщиков.

Основным владельцем компании является Ира Латыпова, которой напрямую принадлежит 0,38% в уставном капитале общества и 99,62% опосредованно через ООО «БКС-Лизинг», которое является владельцем еще одной страховой компании ООО СК «Башкортостан Медицина» (лицензия на осуществление страхования отозвана приказом Банка России 19 января 2017 года в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности).

В последние несколько лет сборы компании стремительно сокращаются. Так, в 2013-2014 годах объем премии сократился на 27,23% и 67,72% соответственно, а по итогам 2015-го – на 31,4%. В 2016-м общество собрало 1,5 млн рублей премий, что составляет 8,21% от показателя предыдущего года (в 2015 году – 18,3 млн рублей). В 2017 году сборы страховщика отсутствуют, выплаты составили 1,69 млн рублей. За первый квартал 2018 года сборы страховщика достигли 2,24 млн рублей, размер выплат – 51 тыс. рублей, уровень выплат – 2,28%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 14,41 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 16,04 млн – по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с чистой прибылью в размере 7,11 млн рублей по РСБУ и 30,94 млн рублей по МСФО.

26 августа 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО «Страховые инвестиции» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 411,48 млн рублей, уменьшается на 276,48 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости долей участников. Размер изменённого капитала юридического лица с 25 ноября 2016 года составляет 135 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год численность страховых агентов-физических лиц составила 101 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют, среднесписочная численность работников – 19 чел.

Рейтинг компании

«Национальное Рейтинговое Агентство»: рейтинг надежности компании подтвержден на уровне «ВВ» («Средняя степень надежности») и отозван в связи с окончанием срока действия договора (дата актуализации – 22 июня 2015 года).

Руководство: Альберт Абдуллин (генеральный директор), Ира Латыпова.

Клиенты компании: ГУП «Башавтотранс», ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж», ООО «БашУралМонолит», ОАО «Строительный трест № 21», Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК», ООО «БКС-Лизинг», ООО «Пластмасыч» и др.

Банки-партнеры: ПАО «Роскомснаббанк», ПАО «Сбербанк России» и др.

Дата последнего изменения: 30 августа 2018 г.