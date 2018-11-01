Страховая компания Мегарусс-Д

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Мегарусс-Д» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. Компания специализируется на автостраховании и страховании рисков предприятий оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли. По итогам 2017 года организация заняла 77-е место на российском страховом рынке по объему собранной премии. Основные сборы премий в 2017 году получены по каско (46,76%) и страхованию имущества юридических лиц (34%). В состав компании входит один филиал в Казани, включающий более 10 обособленных подразделений (агентств). Головной офис находится в Москве.

СК «Мегарусс-Д» была создана в 1995 году как «дочка» перестраховщика «Мегарусс» (работал на рынке с 1992-го, один из его учредителей – Фонд космической безопасности и экологии). Основной специализацией новой компании стало космическое страхование, вскоре благодаря связям в космической отрасли ООО «СК «Мегарусс-Д» заняло лидирующие позиции в сегменте страхования рисков ракетно-космической деятельности.



В начале 2000-х СК «Мегарусс-Д» вышла на открытый рынок, начав активно развивать продукты по страхованию юридических лиц (имущества, строительно-монтажных рисков, ответственности, транспорта, грузов и др.), а также страхование розничных клиентов (в основном страхование имущества и автострахования). Впрочем, приоритетным направлением деятельности компании по-прежнему оставалось космическое страхование. Так, в 2003 году группа «Мегарусс» (в нее входили «Мегарусс-Д» и «Мегарусс») занимала 3-е место в сегменте страхования космических рисков (181,3 млн рублей собранной премии). При этом компания входила в топ-80 крупнейших российских страховщиков (74-е место на рынке).

В последующие годы группа «Мегарусс» активно развивала страхование крупных корпоративных клиентов, перестрахование и розничное страхование. В 2011 году в связи с законодательным требованием к перестраховщикам нарастить капитал бизнес перестраховочной «Мегарусс Ре» (прежнее название – «Мегарусс») был консолидирован с «Мегарусс-Д». В том же году компания заняла 40-ю позицию среди крупнейших российских страховщиков (2,4 млрд рублей собранной страховой премии).

В сентябре 2015 года ООО «СК «Мегарусс-Д» принято решение о добровольном выходе из состава Национального союза страховщиков ответственности (НССО) с 1 октября 2015 года и отказе от осуществления предусмотренной лицензией деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее ОСОПО). Страховой портфель компании по ОСОПО был передан в САО «ВСК» (процедура передачи завершена в декабре 2015 года). 16 июня 2016 года Банк России приказом № ОД-1872 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Ассоциации Строителей России.

Участниками общества являются ООО «УК «Мегарусс» (90,9% акций) и генеральный директор – Александр Цысь (9,1%), также являющийся основным участником ООО «УК «Мегарусс». ООО «СК «Мегарусс-Д» имеет дочернюю организацию ООО «Компания «Ларсэн» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).

В 2012 году организация собрала на 9,29% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (2,2 млрд рублей против 2,43 млрд рублей годом ранее). В 2013 году объем сборов существенно не изменился, в 2014-м – поступления сократились на 9,18%, а по итогам 2015 года отмечен небольшой прирост (+4,8%). В 2016-2017 годах сборы страховщика сократились на 31,25% и12,2% соответственно. Размер собранной премии в 2017 году составил 1,27 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 1,44 млрд рублей), из них 54,48% занимают поступления по договорам с розничными клиентами и 45,52% – с юридическими лицами. Наибольший объем премий собран компанией в Москве (44,89%) и Республике Татарстан (37,08%). Размер страховых выплат за прошлый год составил 485,35 млн рублей, уровень выплат – 38,29%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 465,59 млн рублей премий, что на 38,88% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 761,8 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 106,13 млн рублей, уровень выплат – 22,79%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: автострахование (50,17%, из них каско – 46,76%, ОСАГО – 3,41%), страхование имущества юридических лиц (34%), страхование от несчастных случаев и болезней (9,41%) и добровольное медицинское страхование (3,59%).

Весь объем премий в 2017 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 36%.

Партнеры компании по перестрахованию – ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как АО «СОГАЗ», ООО «СК «Согласие», ООО СК «ВТБ Страхование», ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», АО «РНПК», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Русское перестраховочное общество», Partner Re Europe SE, SATEC,Elseco ARTI, Elseco London Pool, Starr Indemnity & Liability Company, Samsung Fire and Marine Insurance Co.

В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 110,9 млн рублей, что на 35,93% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 173,09 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО за 2017 год компания показала совокупный доход в 182,95 млн рублей (+12,12% к показателю 2016-го).

Уставный капитал – 605 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика 2017 год, численность персонала составила 187 чел., страховых агентов-юридических лиц – 117 ед., страховых агентов-физических лиц – 88 чел. (из них 80 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА отозвало рейтинг надежности страховой компании «Мегарусс-Д» в связи с отказом компании от поддержания публичного статуса рейтинга (дата события – 20 июля 2016 года). До момента отзыва в компании действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности», третий подуровень со стабильным прогнозом, присвоенный 17 февраля 2016 года.

Руководство: Александр Цысь (генеральный директор), Николай Кириллов, Анна Клочко, Владимир Дмитренко, Поверенных Галина, Елена Смирнова, Юрий Барт, Сергей Цысь, Елена Гордеева, Игорь Заградка.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Автосалон «Абсолют», Автосалон «Автодвор», Группа компаний «Автосалон -2000» и др.

Банки: АО «КБ ДельтаКредит», АО «Юникредит Банк», ООО «Сетелем Банк», ООО «Банк ПСА Финанс РУС» и др.

Среди клиентов компании – ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», РКК «Энергия» им. С. П. Королева, ООО «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана», Интерспутник, Воткинский завод, АО «Красмаш», корпорация космических систем специального назначения «Комета», АО «Российские космические системы», ФГУП «ЦНИИ машиностроения», Министерство обороны РФ, Федеральное космическое агентство, Федеральная таможенная служба, Волжский электромеханический завод, ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ФГУП «ЦЭНКИ», АО «ЦНИИ Электрон» и др.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.