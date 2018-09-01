Страховая компания Медицинская страховая компания «КС Страхование»

Справка banki.ru о компании

АО «МСК «КС Страхование» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания заняла 41-е место среди российских медстраховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет немногим более 36 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2018 года). Компания ведет страховую деятельность на территории Республики Мордовия, где имеет более 20 пунктов выдачи полисов. Сеть филиалов и представительств отсутствует. Головной офис компании находится в Саранске.

15 ноября 2018 года Банк России приказом № ОД-2965 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного медицинского страхования в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Компания зарегистрирована в июне 2013 года, лицензия на ведение страховой деятельности получена в декабре того же года. Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования осуществляется с января 2015 года. На страховом рынке Мордовии АО «МСК «КС Страхование» является единственной региональной страховой медицинской организацией. В регионе компания занимает третье место по численности застрахованных лиц (доля рынка – 4,6% по состоянию на 1 января 2018 года). Лидерами рынка являются ООО «РГС-Медицина» (филиал в Мордовии) и АО «СК «СОГАЗ-Мед» с равными долями присутствия – 47,7%. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.



Участниками компании являются: ООО «Петролинк» (76,91%, главным участником общества является Владимир Грибанов – более 90% долей в уставном капитале), ООО «Контакт-ТВ (9,5%, главный акционер – Денис Ахантьев, ему принадлежит 81% голосующих акций), ООО «Транс М» (9,5%, участниками общества являются Ольга Болдырева – 51% и Алексей Алтынов – 49%) и ООО «Саранский деловой центр» (4,09%, единственный участник – Ольга Миронова).

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 37 тыс. рублей, что на 48% больше показателя предыдущего года (в 2016-м прибыль после налогообложения составила 25 тыс. руб.).

Уставный капитал – 128,21 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Денис Пинямаскин (генеральный директор).

Совет директоров (избран 29.05.2017): Владимир Грибанов (председатель), Алексей Грибанов, Александр Подсеваткин, Ольга Миронова, Денис Пинямаскин.

По состоянию на 1 сентября 2018 года численность застрахованных в МСК «КС Страхование» по ОМС превысила 37,4 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.