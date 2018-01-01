Страховая компания АСКО

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая группа «АСКО» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2016 года компания заняла 50-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии и седьмое место среди крупнейших страховщиков Татарстана. Основные сборы премий в 2016 году пришлись на автострахование (61,53%), добровольное медицинское страхование (13,61%) и страхование от несчастных случаев и болезней (10,18%). Региональная сеть компании состоит из 15 филиалов по всей стране. Головной офис компании находится в г. Набережные Челны.

С 25 декабря 2017 года решением Банка России в страховую группу «АСКО» введена временная администрация. Решение принято в связи с ненадлежащим исполнением страховщиком плана восстановления платежеспособности.

8 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-307 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

Компания образована в 1989 году в г. Набережные Челны в виде небольшого совместного предприятия «Автосервис», которое помимо ремонтно-сервисного обслуживания автотранспорта занималось страхованием автомобилей. Спустя год страхование стало основным видом деятельности и название предприятия сменилось на «АСКО». Развиваясь и осваивая новые регионы в Пермском крае, в 1991 году страховщик был переименован в «АСКО-Прикамье». А еще через 3 года, когда подразделения страховщика начали работать по всей территории Республики Татарстан, компания получила название «АСКО-Татарстан».



В 2003 году страховщик начал активно развивать розничное направление, одновременно продолжая проводить региональную экспансию и открывая новые подразделения, как на территории Татарстана, так и в других регионах. Очередной этап развития снова потребовал смены названия страховщика – теперь компания стала называться Страховая группа «АСКО». В 2005 году компания занимала лидирующие позиции на страховом рынке Татарстана и 82-е место среди крупнейших российских страховщиков, объем собранной премии составлял 784 млн рублей. В 2006 году СГ «АСКО» учредила страховщика жизни – «АСКО-Жизнь» (в настоящее время входит в топ-5 крупнейших страховщиков жизни Республики Татарстан). К 2010 году компания окончательно превратилась в страховщика федерального масштаба: подразделения СГ «АСКО» работали в более чем 15-ти крупных городах по всей стране, при этом компания занимала 58-ю позицию среди всех российских страховщиков (объем собранной премии – 1,2 млрд рублей), сохраняя позиции лидера в Республике Татарстан (доля СГ «АСКО» на рынке этого региона достигала почти 10%).

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального Союза Страховщиков Ответственности и Национального Союза Агростраховщиков.

До конца ноября 2017 года основными участниками общества были: ПАО «Акибанк» (17,9%), ООО «Челны-Бройлер» (15,23%), Ильдар Галяутдинов (12,3%), ООО «Камский бекон» (11,81%), Ильшат Фардиев (7,77%), Гульсина Миннеханова (7,77%), ООО «Жилэнергосервис» (7,47%), Васима Ашрапова (6,1%), ООО «Связьинвест» (5,84%), ОАО Земельная корпорация «Энергия» (3,49%), Александр Клевцов (3,49%). Ильдар Галяутдинов, Ильшат Фардиев и Александр Клевцов также владеют долями в ПАО «Акибанк» (22,52%, 4,28% и 6,89% соответственно). С 1 декабря 2017 года главным участником общества является ООО Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» (99,9%), конечным владельцем которого выступает Гусейн Мусаев (опосредованно 80%). До 18 декабря 2017 года доля нового акционера находится в залоге в предыдущих владельцев компании.

На протяжении последних лет компания демонстрировала увеличение объемов сборов. В 2012 году компания собрала на 27,82% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (1,86 млрд рублей против 1,46 млрд рублей годом ранее). В период 2013-2014 годов темпы прироста составили 21,73% и 12,3% соответственно, а по итогам 2015-м – 1,14%. В 2016 году компания получила 2,82 млрд рублей премий, что на 9,5% больше от показателя предыдущего года (в 2015-м – 2,58 млрд рублей). Доля премий по договорам с физическими лицами составляет 75,71%, с юридическими лицами – 24,29%. Выплаты компании в 2016 году составили 1,84 млрд рублей, уровень выплат – 65,21%. За январь-сентябрь 2017 года страховщиком собрано 1,72 млрд рублей (минус 23,68% к аналогичному периоду 2016 года), выплачено – 1,27 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 73,85%.

По итогам 2016 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: автострахование (61,53%, из них ОСАГО – 56,3%, каско – 5,23%), добровольное медицинское страхование (13,61%), страхование от несчастных случаев и болезней (10,18%), сельскохозяйственное страхование (8,14%), страхование имущества физических лиц (3,39%).

В 2016 году при помощи посредников компания собрала 2,25 млрд рублей (79,6%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,12%.

В 2016 году компания получила убыток в размере 158,11 млн рублей по РСБУ и 220,23 млн рублей – по МСФО. В предыдущем отчетном году общество имело чистую прибыль в 91,01 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 120,88 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 644,91 млн рублей (по состоянию на 1 января 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 130 ед., страховых агентов-физических лиц – 495 чел. (из них 118 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА понизило рейтинг финансовой надежности СГ «АСКО» до уровня ruRD и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 29 декабря 2017 года). По рейтингу установлен и отозван негативный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruB- со стабильным прогнозом.

Руководство: Алексей Курлович (генеральный директор), Андрей Павлов, Альбина Хаялова, Луиза Лукманова.



Совет директоров: Васима Ашрапова, Ильдар Галяутдинов, Гульсина Миннеханова, Ильшат Фардиев, Ранизя Баширова.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Сапсан +», «Сапсан-Моторс», «Акос-Челны», «Тойота центр», «Авто-1», «ТТС», «Челны-Лада», «Авто-2000», «Престиж», «Нур-авто+», «Карс», «Машинный Двор», «Uz Daewo авто» и другие.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие российские компании, такие как «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Транссиб Ре», «Капитал перестрахование», «Юнити Ре», «ВСК», «РЕСО-Гарантия» и другие.

Клиенты: ОАО «Сетевая компания», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ФГУП «Радиочастотный центр центрального федерального округа», МАУ «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства», ГУП «Облинзащита», АО «Татагролизинг», АО «Агролизинг», Московское МСУТ СК России и др.

Дата последнего изменения: 9 февраля 2018 г.