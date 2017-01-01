Страховая компания ЖАСО-Лайф

Справка banki.ru о компании

ООО «ЖАСО-Лайф» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2015 года общество заняло 192-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 21-е место по сборам в сегменте страхования жизни на случай смерти и дожития, занимающем более 97% страхового портфеля. Услуги компании реализуются посредством агентских продаж в 68 субъектах Российской Федерации. Головной офис находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 18 мая 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

23 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1333 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ООО «ЖАСО-Лайф» основано в октябре 2006 года. Страховая деятельность осуществляется с 1 мая 2007 года и заключается исключительно в предоставлении услуг по страхованию жизни и личному страхованию. Основным направления в работе компании является облуживание интересов работников железнодорожной отрасли РФ.



В октябре 2016 года компания завершила передачу страхового портфеля по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию в управляющую компанию ООО «СК СОГАЗ-Жизнь». Передача портфеля осуществлена по причине принятия страховщиком решения о добровольном отказе от осуществления указанных видов деятельности (решение единственного участника ООО «ЖАСО-Лайф» от 20.07.2016 года).

Единственным участником общества с мая 2018 года является АО «СОГАЗ» (100%).

С 2012 по 2014 год в деятельности компании наблюдалась негативная динамика поступлений. В 2012 году организация собрала на 41,71% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (244,52 млн рублей против 419,52 млн рублей годом ранее). В 2013 году зафиксировано еще более значительное снижение объемов поступлений (минус 55,42%). В 2014 году объем страховых взносов сократился на 6,41%. По итогам 2015 году отмечается прирост сборов на 8,28%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 110,46 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 102,01 млн рублей), из них 99,7% занимают сборы с физических лиц. Сбор всех страховых премий осуществлен в Москве. Выплаты в 2015 году составили 45,15 млн рублей. Уровень выплат – 40,87%. За 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 66,51 млн рублей (минус 7,23% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 32,23 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 48,46%.

В 2015 году страховой портфель компании состоял на 97,36% из страхования жизни на случай смерти и дожития и на 2,64% – из страхования от несчастных случаев и болезней.

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 109,38 млн рублей (99,02%), размер среднего агентского вознаграждения составил 35,13%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 50,22 млн рублей, годом ранее прибыль составила 60,88 млн рублей. По МСФО за 2014 и 2015 год показан нулевой результат.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 января 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 8 ед. (из них 2 – страховые организации, 6 – иные юрлица), страховых агентов-физических лиц – 1 чел., среднесписочная численность работников – 26 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 35 чел.



В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Чебан (руководитель ликвидационной комиссии с 18 мая 2017 года), Елена Ситникова, Людмила Козейкина.

Партнеры

Банки: ПАО «Банк ВТБ 24».

*АО Страховое «ЖАСО» – универсальная, крупная по размеру сборов страховая компания, единственным акционером которой с февраля 2016 года является АО «СОГАЗ». По итогам 2015 года компания заняла 13-е место по сборам в сегменте прямого страхования (12,98 млрд рублей) и 20-е место – по объему собранных перестраховочных премий (309,31 млн рублей). АО «ЖАСО» имеет более 50 филиалов и свыше 90 офисов продаж. Основные финансовые показатели по итогам 2015 года: чистая прибыль по РСБУ – 32,45 млн рублей, объем страховых премий – 12,98 млрд рублей. Размер уставного капитала – 2,03 млрд рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

**Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «ЖАСО», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), ООО «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»). По итогам 2015 года чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по МСФО превысила 21,7 млрд рублей (+ 57% по сравнению с 2014 годом),совокупные сборы составили 141 млрд рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 211 млрд рублей (+14%).

Дата последнего изменения: 30 мая 2018 г.