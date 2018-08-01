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Страховая компания Кристалл

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-25 285
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
6 785
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

САО «Кристалл» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года занимает 186-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 27-е место по сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (100% страхового портфеля). Компания имеет представительства в Махачкале и Краснодаре. С ноября 2017 года головной офис компании размещается в Москве (ранее – в г. Краснодар).

САО «Кристалл» работает на рынке страхования с 2010 года. Приоритетное направление деятельности компании – страхование гражданской ответственности, в частности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. В данном сегменте страхования САО «Кристалл» вошло в 2017 году в пятерку лидеров по сборам в Вологодской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае и Республике Дагестан.

САО «Кристалл» не имеет дочерних и ассоциированных обществ. С мая 2017 года является членом Всероссийского союза страховщиков.

Единственным акционером страхового общества является физическое лицо – Магомедкамил Камилов.

В 2013 году объем поступлений страховщика сократился на 19,35%, а в 2014-м отмечен прирост сборов на 17,44%. По итогам следующих трех лет наблюдается постепенное снижение объема собранной премии: в 2015-2016 годах – на 1,61% и 12,87% соответственно, а в 2017-м – на 23,59%. Размер страховых поступлений по итогам минувшего года составил 6,79 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 8,88 млн рублей), из них 100% составляют взносы, уплаченные юридическими лицами. Наибольший объем премий собран в Краснодарском крае (83,91%). С января по март текущего года объем поступлений составил 1,5 млн рублей; выплаты с 2017 года по первый квартал 2018-го отсутствуют.

Страховой портфель компании в 2017 году на 100% состоит из страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

При помощи посредников в минувшем году собрано 6,67 млн рублей (98,31%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,61%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 25,29 млн рублей по РСБУ и 1,28 млн по МСФО. Предыдущий год компания завершила с прибылью в 6,9 млн рублей по РСБУ и убытком в 19,89 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 6 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховых агентов-физических лиц – 5 чел.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Аразов (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 6 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
САО «Кристалл»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4246 от 31.01.2018
Руководитель
Сергей Хазреддинович Аразов (генеральный директор)
по информации на 7 августа 2018 г.
ОГРН
1102312005883
Адрес
117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6, эт. 2, пом. XXV, ком. 1-6
Телефоны
8 (861) 233-65-91
8 (918) 252-51-77
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4246 от 31.01.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 4246 от 31.01.2018 Действует
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