Страховая компания Межрегиональная страховая компания АСКО (МСК «АСКО»)

Банк России приказом от 27.08.2015 года № ОД-2284 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1259 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная страховая компания АСКО»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.
Дата последнего изменения: 27 августа 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО (МСК «АСКО»)»
лицензия ЦБРФ С № 0903 76 от 03.10.2014
Руководитель
Александр Александрович Баринов (конкурсный управляющий)
по информации на 11 февраля 2016 г.
ОГРН
1027600842060
Адрес
150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф. 417
Телефоны
+7 (4852) 32-08-76
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ЦБРФ С № 0903 76 от 03.10.2014
Отозвана
Банк России приказом от 27.08.2015 года № ОД-2284 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.