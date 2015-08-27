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Страховая компания Межрегиональная страховая компания АСКО (МСК «АСКО»)

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
664 545
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
332 577
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 27.08.2015 года № ОД-2284 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1259 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная страховая компания АСКО»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.

Дата последнего изменения: 27 августа 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО (МСК «АСКО»)»
лицензия ЦБРФ С № 0903 76 от 03.10.2014
Руководитель
Александр Александрович Баринов (конкурсный управляющий)
по информации на 11 февраля 2016 г.
ОГРН
1027600842060
Адрес
150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф. 417
Телефоны
+7 (4852) 32-08-76
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ С № 0903 76 от 03.10.2014 Отозвана

Банк России приказом от 27.08.2015 года № ОД-2284 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, непредставлением документов по запросам Банка России.
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