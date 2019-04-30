Страховая компания Потребительское общество взаимного страхования «Кооп-Ресурс»

Справка banki.ru о компании

НКО Потребительское общество взаимного страхования «Кооп-Ресурс» (НКО ПОВС «Кооп-Ресурс») – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года компания заняла 192-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 101-место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц (более 85% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в г. Вологда.

ПОВС «Кооп-Ресурс» зарегистрировано в мае 2011 года. Учредителями организации выступило 26 потребительских обществ Вологодской области. ПОВС «Кооп-Ресурс» является добровольным объединением граждан и юридических лиц с целью осуществления взаимного страхования и обеспечения страховой защиты имущественных интересов своих членов на основании заключаемых с ними договоров страхования.



Основными направлениями деятельности общества являются: страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; страхование средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного транспорта).

По итогам 2017 году общество заняло 33-е место по общему объему сборов, восьмое место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц и 15-е место по каско в Вологодской области – основном регионе деятельности (100% сборов).

В 2014 году общество собрало 4,16 млн рублей страховых премий, что на 2,1% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2013-м – 4,25 млн рублей). В 2015 году отмечается прирост сборов на 2,89%, а по итогам 2016-2017 годов – сокращение объема поступлений на 2,24% и 8,44% соответственно. Сумма премий за 2017 год составила 3,83 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 4,18 млн рублей), из них 96,94% занимают взносы юридических лиц. Размер страхового возмещения в 2017 году составил 567 тыс. рублей, уровень выплат – 14,81%. По итогам первого квартала 2018 года обществом собрано 177 тыс. рублей (-0,56% к аналогичному периоду 2017 года), размер выплат равен 48 тыс. рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 27,12%.

В отчетном 2017 году ПОВС «Кооп-Ресурс» получен положительный результат от осуществления взаимного страхования в размере 216 тыс. рублей, что на 58,86% уступает аналогичному показателю за предыдущий год (в 2016-м – 525 тыс. рублей).

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает страхование имущества юридических лиц (85,4%), страхование средств наземного транспорта (14%) и страхование имущества граждан (0,6%).

Общество не имеет рейтингов, присвоенных рейтинговыми агентствами, не участвует в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях страховщиков. Общество не заключает договоры со страховыми агентами и брокерами на оказание услуг, связанными с взаимным страхованием.

Руководство: Валентина Миронова (директор), Людмила Борисова (главный бухгалтер).

Правление: Светлана Виноградова (председатель), Инна Репина, Надежда Ершова, Валентина Миронова, Николай Рыкованов.

Согласно индивидуальной отчетности за 2017 год, численность членов общества на начало отчетного периода составила 72 ед., на конец отчетного периода численность членов общества увеличилась до 79 ед. (в том числе 57 – юридических и 22 физических лица). Среднесписочная численность работников на отчетную дату составила 3 человек.

Членами ОВС «Кооп-Ресурс» являются: ООО «Никольский хлебозавод», Потребительское общество «Чушевицкое», Потребительское общество «Универмаг», Сокольское районное потребительское общество, Бабушкинский районный союз потребительских обществ, Потребительское общество «Шекснахлеб», Потребительское общество «Борисовский хлебозавод», Потребительское общество «Бабаевское», ООО «Вологодская кооперативная торговая компания» и др.

Дата последнего изменения: 6 августа 2018 г.