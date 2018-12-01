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Страховая компания ВТБ МС

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
934 618
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
180 112
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
708
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
9 819
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «ВТБ МС» – страховая медицинская организация, специализирующаяся на обязательном и добровольном медицинском страховании. До июня 2017 года действовала под наименованием ОАО «РОСНО‑МС». C ноября 2018 года входит в состав Группы «СОГАЗ». По итогам 2017 года компания заняла 199-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. На рынке ОМС в минувшем году организация стала лидером среди медицинских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка – 16,4%). Региональная сеть включает более 30 филиалов и 1100 офисов, расположенных в 33 субъектах РФ и в г. Байконур. Головной офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована 18 ноября 1994 года в виде Акционерного общества открытого типа «Страховая компания «РОСНО-Лайф». С августа 1995 года организация работала под наименованием ОАО СК «РОСНО‑МС». 22 июня 2017 года в связи с интеграцией медицинских компаний группы ВТБ* общество переименовано в ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ООО «ВТБ МС»).

Сегодня ВТБ МС – крупнейшая компания федерального уровня, лидер на рынке обязательного медицинского страхования страны. Входит в число страховых компаний, которые взаимодействуют с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, осуществляющими программы обязательного медицинского страхования с целью обеспечения граждан Российской Федерации бесплатными медицинскими услугами. Свыше 4 100 медицинских учреждений по всей стране работают с ВТБ МС, предоставляя лечебно-профилактическую помощь застрахованным по ОМС.

В ноябре 2016 года 100% голосующих акций компании были приобретены крупным универсальным страховщиком ООО СК «ВТБ Страхование», единственным участником которого с 9 ноября 2018-го является АО «СОГАЗ» (100% акций).

4 августа 2017 года внеочередным общим собранием участников ООО ВТБ МС принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Страховая компания «ВТБ Медицина». Процесс реорганизации завершен 21 ноября 2017 года. Консолидированная компания продолжила работу на рынке обязательного медицинского страхования под единым брендом «ВТБ Медицинское страхование» и стала лидером рынка ОМС по количеству застрахованных лиц: клиентская база насчитывает свыше 24 млн человек (доля рынка – порядка 17%).

В марте 2018 года компания приняла решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области» (АО «МАСКИ»). В июле АО «МАСКИ»также стала частью компании ООО ВТБ МС, а 270 тыс. человек, которые ранее обслуживались в компании «МАСКИ», стали клиентами ВТБ МС.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в ООО ВТБ МС по обязательному медицинскому страхованию застраховано более 24,11 млн человек.

В 2013 году страховая организация собрала на 25,93% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (83,42 млн рублей против 66,25 млн рублей годом ранее). Следующий период деятельности отмечается существенным снижением сборов на рынке добровольного страхования: в 2014-2015 годах – на 8,45% и 19,05% соответственно, а по итогам 2016-го – на 37,15%. В 2017 году по добровольному страхованию было собрано всего 708 тыс. рублей, что составляет 1,82% от показателя предыдущего года (в 2016-м – 38,86 млн рублей). Размер выплат достиг 9,82 млн рублей, уровень выплат – 1386,86%. По итогам 1-го полугодия 2018 года компания собрала 65,64 млн рублей премий, размер страхового возмещения составил 34,27 млн рублей, уровень выплат – 52,2%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает добровольное медицинское страхование (100%). Весь объем премий собран страховщиком без участия посредников.

В 2017 году чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 180,12 млн рублей, что в 2,2 раза меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 401,97 млн рублей). По отчетности МСФО размер чистой прибыли уменьшился на 43,81% и составил 215,31 млн рублей (в 2016-м – 383,17 млн рублей).

Уставный капитал – 934,62 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу «стабильный» (дата подтверждения рейтинга – 5 сентября 2018 года).

Правление: Елена Белоусенко (генеральный директор), Константин Антонов, Эльмира Глубоковская,Илья Гергесов, Дмитрий Трунин, Михаил Фарбер, Татьяна Кагарманова, Олег Титов, Евгений Карнаухов.

Совет директоров: Геннадий Гальперин (председатель), Елена Белоусенко, Олег Меркулов, Михаил Моторин, Алексей Печенкин, Евгений Решетин, Павел Кондратюк.

*Международная финансовая группа «ВТБ» объединяет более 20 кредитных и финансовых организаций. Бизнес-интересы компании сосредоточены в банковской сфере на инвестиционно-корпоративном направлении и розничном бизнесе, в финансовой сфере – на страховании, лизинге и факторинге. Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. Головная организация – Банк ВТБ. По итогам 2017 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 120,1 млрд рублей, размер активов достиг 13 трлн рублей.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «ВТБ Медицинское страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2890 от 14.09.2017
Руководитель
Елена Юрьевна Белоусенко (генеральный директор)
по информации на 11 декабря 2018 г.
ОГРН
1177746612581
Адрес
115432, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 27А, стр. 1
Телефоны
8 800 100-80-05
+7 (495) 644–44–04
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2890 от 14.09.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 2890 - 01 от 14.09.2017 Действует
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