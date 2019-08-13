Страховая компания Гефест

АО «САО «Гефест» — средняя по размеру сборов московская страховая компания с развитой региональной сетью, ориентированная на комплексное страхование технических рисков юридических лиц, преимущественно в строительной отрасли. Компания занимает одну из лидирующих позиций в страховании строительно-монтажных рисков (входит в тройку лидеров). По итогам 2014 года «Гефест» занял 62-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии. Головной офис компании находится в Москве.
Банк России принял решение назначить с 28 января 2016 года временную администрацию в АО «САО «Гефест» в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности. Приказом от 5 мая 2016 года № ОД-1419 Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования.
Решением г. Москвы от 31 мая 2016 года АО «САО «Гефест» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 июля 2016 года компания находится в стадии ликвидации.
Страховое общество «Гефест» создано в 1993 году в Москве физлицами Александром Миллерманом и Владимиром Чубуковым. Учредителями страховщика выступили крупные предприятия из сектора транспортного строительства, среди которых «Мостотрест», «Мостоотряд № 19», «Центродорстрой», «Трансстрой» и другие. Компания сконцентрировалась на страховании строительных рисков, главным образом, на страховании строительства дорог, мостов и предприятий транспортного строительства.
Пользуясь поддержкой сильных акционеров, а также благодаря интенсивному строительству инфраструктуры в стране, «Гефест» быстро развивался и занял лидирующие позиции на начавшем формирование рынке страхования
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В настоящее время «Гефест» - страховое общество с универсальной моделью бизнеса.
Акционерами являются крупнейшие российские строительные и инжиниринговые компании в сфере транспортного строительства, такие как «БАМтоннельстрой»,
Головной офис компании зарегистрирован в Москве. Филиалы компании открыты в 26 регионах России.
По итогам 2014 года «Гефест» занял
Выплаты компании в 2014 году составили 873,5 млн рублей. Уровень выплат 43%.
В последние 4 года сборы компании не претерпевали значительных изменений и находились в районе 2 млрд руб. Уровень выплат планомерно повышался с 30 до 43%.
Страховой портфель компании по итогам 2014 года в основном сформирован из страхования имущества юридических лиц (38%), каско (32,9%), ДМС (10,8%), страхование гражданской ответственности (6,78%), ОСАГО (3,9%).
1,5 млрд рублей из 2 млрд рублей полученной по итогам 2014 года премии было собрано при участии посредников. Среднее вознаграждение посредникам составило 34,8%
Основное направление деятельности — корпоративное страхование, главным образом,
Уставный капитал — 750 млн рублей (по состоянию на 1 апреля 2015 года).
Убыток согласно отчетности по РСБУ по итогам 2014 года составил 368,7 млн рублей.
Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как Swiss Re Europe S.A., Hannover Re, Munich Re, SCOR, «Капитал Перестрахование», «Московское перестраховочное общество», «Русское перестраховочное общество» и другие.
Рейтинг компании:
Эксперт РА подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Гефест» на уровне E «Отзыв лицензии или ликвидация» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата события — 22 июля 2016 года).
Среди клиентов значится ряд крупных компаний: «АРКС», ДСК «Автобан», «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», «Мостотрест», «РЖДстрой», Группа строительных компаний «ДОН», «Земская транспортная компания», «АтомпромБезопасность», «Объединенная Энергостроительная Корпорация», «Баутек» (цементный завод), Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН», «Ресурстрансстрой» и другие.
Руководство: Сергей Милованов (генеральный директор), Владимир Чубуков, Владимир Карюкин, Александр Каретный, Наталья Кузьмина.
Совет директоров: Владимир Брежнев (председатель).
Партнеры компании
Автосалоны и автосервисы: Carglass, Группа компаний «Независимость»,
Банки: «Транскапиталбанк», «МДМ Банк», «Росдорбанк», «Юникредитбанк», «Национальный Резервный Банк», «Транстройбанк», Банк «Петрокоммерц», «Московский Кредитный Банк», «Внешэкономбанк» и другие.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 1641 от 21.12.2015
|Отозвана
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Банк России приказом от 05.05.2016 года № ОД-1419 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования АО «Страховое акционерное общество «Гефест».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 26.03.2016 № ОД-970), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
|ЦБРФ СИ № 1641 от 21.12.2015
|Отозвана
|ЦБРФ ОС № 1641 - 03 от 21.12.2015
|Отозвана
|ЦБРФ ОС № 1641 - 04 от 21.12.2015
|Отозвана
|ЦБРФ ОС № 1641 - 05 от 21.12.2015
|Отозвана
|ЦБРФ ПС № 1641 от 21.12.2015
|Отозвана
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