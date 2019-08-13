Страховая компания Гефест

Справка banki.ru о компании

АО «САО «Гефест» — средняя по размеру сборов московская страховая компания с развитой региональной сетью, ориентированная на комплексное страхование технических рисков юридических лиц, преимущественно в строительной отрасли. Компания занимает одну из лидирующих позиций в страховании строительно-монтажных рисков (входит в тройку лидеров). По итогам 2014 года «Гефест» занял 62-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии. Головной офис компании находится в Москве.

Банк России принял решение назначить с 28 января 2016 года временную администрацию в АО «САО «Гефест» в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности. Приказом от 5 мая 2016 года № ОД-1419 Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования.

Решением г. Москвы от 31 мая 2016 года АО «САО «Гефест» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 июля 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

Страховое общество «Гефест» создано в 1993 году в Москве физлицами Александром Миллерманом и Владимиром Чубуковым. Учредителями страховщика выступили крупные предприятия из сектора транспортного строительства, среди которых «Мостотрест», «Мостоотряд № 19», «Центродорстрой», «Трансстрой» и другие. Компания сконцентрировалась на страховании строительных рисков, главным образом, на страховании строительства дорог, мостов и предприятий транспортного строительства.

Пользуясь поддержкой сильных акционеров, а также благодаря интенсивному строительству инфраструктуры в стране, «Гефест» быстро развивался и занял лидирующие позиции на начавшем формирование рынке страхования строительно-монтажных рисков. Спустя 5 лет после начала работы компания уже обеспечивала строительным предприятиям комплексную защиту, помимо страхования строительно-монтажных работ, предполагающую также страхование строительной техники, имущества и ответственности при осуществлении этих работ. По итогам 2001 года общество «Гефест» занимало 1-е место по объему премии, собранной по страхованию строительно-монтажных рисков (153,5 млн рублей).

В топ-100 крупнейших страховщиков компания смогла войти в 2005 году ( 96-е место, объем собранной премии — 649,9 млн рублей). К этому времени компания из небольшого кэптивного страховщика превратилось в крупного игрока сегмента страхования технических рисков федерального масштаба, работающего на территории 18 регионов России. В последующие годы «Гефест» продолжало расширять региональное присутствие, в результате к концу 2014 года подразделения страховщика осуществляли работу в 26 регионах по всей стране. Кроме того, компания активно развивала новые направления бизнеса, такие как страхование имущества корпоративных клиентов, страхование грузов, добровольное медицинское страхование сотрудников, охватывая при этом услугами не только строительные организации, но и предприятия из нефтегазового и электроэнергетического секторов, железнодорожной и транспортной отраслей и многие другие. Вместе с тем на протяжении всего этого времени ведущим направлением работы «Гефест» оставалось страхование строительно-монтажных рисков: в этом сегменте страховщик сохранял за собой лидирующие позиции, занимая место в топ-3 крупнейших его игроков.

В настоящее время «Гефест» - страховое общество с универсальной моделью бизнеса.

Акционерами являются крупнейшие российские строительные и инжиниринговые компании в сфере транспортного строительства, такие как «БАМтоннельстрой», «Мостоотряд-19» , «Мостотрест», «Трансэлектромонтаж», «Ямалтрансстрой». Конечными бенефициарами страхового общества являются В. А. Брежнев (24,76%), А. С. Миллерман (12,29%), В. И. Минькин (8,07%), В. П. Демьянчук (7,36%), а также два юридических лица: ООО «Лизарендком» (7,17%) и ОАО «Мостотрест» (6,48%), миноритарная доля составляет менее 5%.

Головной офис компании зарегистрирован в Москве. Филиалы компании открыты в 26 регионах России.

По итогам 2014 года «Гефест» занял 62-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии (2 млрд рублей), аналогичный показатель в 2013 году — 2,3 млрд рублей.

Выплаты компании в 2014 году составили 873,5 млн рублей. Уровень выплат 43%.

В последние 4 года сборы компании не претерпевали значительных изменений и находились в районе 2 млрд руб. Уровень выплат планомерно повышался с 30 до 43%.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года в основном сформирован из страхования имущества юридических лиц (38%), каско (32,9%), ДМС (10,8%), страхование гражданской ответственности (6,78%), ОСАГО (3,9%).

1,5 млрд рублей из 2 млрд рублей полученной по итогам 2014 года премии было собрано при участии посредников. Среднее вознаграждение посредникам составило 34,8%

Основное направление деятельности — корпоративное страхование, главным образом, строительно-монтажных рисков.

Уставный капитал — 750 млн рублей (по состоянию на 1 апреля 2015 года).

Убыток согласно отчетности по РСБУ по итогам 2014 года составил 368,7 млн рублей.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как Swiss Re Europe S.A., Hannover Re, Munich Re, SCOR, «Капитал Перестрахование», «Московское перестраховочное общество», «Русское перестраховочное общество» и другие.

Рейтинг компании:

Эксперт РА подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Гефест» на уровне E «Отзыв лицензии или ликвидация» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата события — 22 июля 2016 года).

Среди клиентов значится ряд крупных компаний: «АРКС», ДСК «Автобан», «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», «Мостотрест», «РЖДстрой», Группа строительных компаний «ДОН», «Земская транспортная компания», «АтомпромБезопасность», «Объединенная Энергостроительная Корпорация», «Баутек» (цементный завод), Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН», «Ресурстрансстрой» и другие.



Руководство: Сергей Милованов (генеральный директор), Владимир Чубуков, Владимир Карюкин, Александр Каретный, Наталья Кузьмина.

Совет директоров: Владимир Брежнев (председатель).

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Carglass, Группа компаний «Независимость», «АйДжиПи-Сервис» .

Банки: «Транскапиталбанк», «МДМ Банк», «Росдорбанк», «Юникредитбанк», «Национальный Резервный Банк», «Транстройбанк», Банк «Петрокоммерц», «Московский Кредитный Банк», «Внешэкономбанк» и другие.

Дата последнего изменения: 13 сентября 2016 г.