Страховая компания Столичный страховой и перестраховочный центр (ССПЦ)

Справка banki.ru о компании

ООО «Столичный страховой и перестраховочный центр» (ООО «ССПЦ») – крупная по размеру сборов перестраховочная компания. По итогам 2014 года заняла 11-е место по размеру собранных перестраховочных премий (1,17 млрд рублей). Перестраховочный портфель компании состоял из обязательств по договорам страхования имущества юридических лиц (46,12%) и страхования грузов (49,65%). Компания представлена головным офисом в городе Видное (Московская область) и дополнительным – в Москве.

В соответствии с решением единственного участника, общество с 22 сентября 2015 года отказалось от осуществления предусмотренной лицензией ПС № 3770 перестраховочной деятельности, о чем в октябре был уведомлен Центральный Банк Российской Федерации.

Банк России приказом от 24.02.2016 года № ОД-627 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «ССПЦ» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3650), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 августа 2016 года компания находится в стадии ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником общества 27 июля 2016 года).

Компания зарегистрирована в мае 2004 года как ОАО «Столичный перестраховочный центр». В апреле 2014 года произошла смена названия на ООО «Столичный страховой и перестраховочный центр». Основным направлениям деятельности компании в 2014 году являлось перестрахование имущества юридических лиц (12-е место по величине взносов в 2014 году) и перестрахование грузов (первое место). Также в деятельности компании присутствует перестрахование по договорам личного страхования, в частности страхования от несчастных случаев и болезней (25-е место).

Единственным участником компании является ООО «ПромТехФинансГрупп» (доля участия –100%), конечными владельцами которого выступают Светлана Осьминина (33,33%) и американская компания Алинетта Корпорейшн (66,66%).

Размер перестраховочных премий в 2014 году увеличился на 24,46% по сравнению с предыдущим отчетным годом (1,17 млрд рублей против 942,63 млн рублей годом ранее). В первом полугодии 2015 года наблюдается резкое сокращения объемов премий на рынке перестрахования – собрано 282,17 млн рублей против 566,16 млн рублей в аналогичном периоде 2014 года (-50,16%). Страховых премий по договорам прямого страхования общество не имеет.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 9,3 млн рублей, по МСФО – 15,93 млн рублей.

В ноябре 2015 года единственным участником ООО «ССПЦ» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставной капитал общества, составляющий 624 млн рублей уменьшается на 623,9 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 100 тыс. рублей.



На 1 ноября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ольга Кузнецова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 7 сентября 2016 г.