Справка banki.ru о компании

АО «СК «Пари» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. В 2017 году общество заняло 46-е место в рэнкинге ведущих страховщиков России и пятое место по сборам в сегменте страхования грузов. По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основные сборы пришлись на страхование грузов (31,22%), страхование имущества юридических лиц (13,57%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,81%) и каско (11,5%). Организация имеет 20 филиалов в крупных российских городах. Головной офис находится в Москве.

Страховая компания «Пари» была создана в 1992 году в Москве для обслуживания интересов своих учредителей – нескольких российских предприятий и банков. Компания сконцентрировалась на развитии страхования грузов и других видов имущества корпоративных клиентов, страхования ответственности и финансовых рисков. К концу 1990-х годов «Пари» взяло курс на универсальность, значительно расширив спектр предоставляемых услуг, в том числе стало активно развивать работу с розничными клиентами. Однако основное направление деятельности страховщика осталось прежним: к началу 2000-х годов СК «Пари» входила в топ-5 крупнейших компаний по страхованию грузов (только за 2000 год объем премии, собранной «Пари» по этому виду страхования, увеличился почти в пять раз).

В топ-100 крупнейших российских страховщиков «Пари» удалось попасть в 2005 году (94-е место, 668 млн рублей собранной премии, из которых большая часть приходилась на страхование имущества, в том числе страхование грузов).

В течение следующих нескольких лет бизнес компании устойчиво рос темпами, превышающими среднерыночные. В 2011 году СК «Пари» заняла 57-е место на рынке, число региональных подразделений страховщика достигло порядка десяти филиалов в крупных российских городах. В настоящее время «Пари» является универсальной компанией, основными направлениями деятельности которой являются: страхование грузоперевозок (шестое место по сборам в 2016 году среди всех страховщиков, осуществляющих данный вид страхования), страхование имущества предприятий (20-е место), автострахование, страхование ипотечных рисков и страхование от несчастных случаев и болезней.

В декабре 2015 года «Пари» уведомило о принятии портфеля по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов от ООО СО «Регион Союз». Решение о передаче портфеля по ОСОПО принято СО «Регион Союз» в сентябре 2015 года в связи с добровольным отказом от осуществления данного вида страхования. В сентябре 2016 года компания сообщила о принятии от СОАО «НСГ» страхового портфеля по ОСГОП и ОПО.

В ноябре 2017 года компания сообщила о принятии от АО «Страховая группа «УралСиб» страхового портфеля по обязательным видам страхования, а именно: по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО – 23,5 тыс. договоров) и по обязательному страхованию ответственности перевозчиков (ОСГОП – 9,7 тыс. договоров).

По данным, предоставленным в Банк России по итогам 2016 года, и информации размещенной на сайте компании основными акционерами, которым принадлежит более 10% акций, являются: ООО «Ильинские ворота» (17,83%, конечный владелец – Михаил Саркисьян), ОАО «Мосавтостекло» (15,55%, бенефициарами являются Владимир Либерман, Олег Лунцов, Гульнара Хожаметова), ООО «Глобалфинтраст» (19,96%, единственный владелец – Екатерина Федотова), ООО «Глобалвнешторг» (12,72%, конечные бенефициары – Олег Лунцов и Кирилл Шувалов), ООО «Промышленные активы» (10,71%, основной бенефициар – Елена Егорова). Номинальным держателем 100% голосующих акций АО «СК «Пари» является АО «Нацинвестпромбанк».

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии, Российского Союза Автостраховщиков, Национального Союза Страховщиков Ответственности и ряда других профессиональных союзов и объединений. По состоянию на 1 августа 2018 года «Пари» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 12 компаний и одно общество взаимного страхования).

С 2010 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году компания собрала на 7,2% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (2 млрд рублей против 1,86 млрд рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 15,71% и 24,63% соответственно, а в 2016 году – 9,87%. По итогам 2017 года компания собрала 3,21 млрд рублей премий, что на 1,53% больше, чем годом ранее (размер сборов за 2016 год равен 3,16 млрд рублей). В структуре сборов доля премий по договорам с юрлицами составляет 61,36%, с физическими лицами – 38,64%. Основной объем премий собран в Москве (71,46% от общего сбора). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 1,17 млрд рублей, уровень выплат – 36,35%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,67 млрд рублей премий, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,46 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 530,22 млн рублей, уровень выплат – 31,74%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают премии по страхованию грузов (31,22%), автострахованию (20,3%, из них каско – 11,5%, ОСАГО – 8,8%), страхованию имущества (20,13%, из них имущества юридических лиц – 13,57%, физических лиц – 6,56%), страхованию от несчастных случаев и болезней (11,81%), добровольному медицинскому страхованию (8,41%), страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам (3,93%) и страхованию финансовых рисков (2,12%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 2,57 млрд рублей (79,93%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,97%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Swiss Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, SCOR.

По итогам 2017 года компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 221,4 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (в 2016-м году прибыль составила 95,99 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО совокупный доход страховщика в 2017 году увеличился на 81,85% и составил 231,83 млн рублей (доход в 2016-м –127,48 млн рублей). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании составила 121,87 млн рублей (-37,71% к показателю за аналогичный период 2017 года).

Уставный капитал – 640 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 523 чел., страховых агентов-юридических лиц – 1006 ед. (из них 62 – страховые организации, 944 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 1208 чел. (из них 1081 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruА-, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 28 ноября 2018 года).

Руководство: Александр Кудряков (генеральный директор), Алексей Сулавко, Оксана Павлова, Анна Тимерова, Ирина Двойникова.

Совет директоров: Александр Кудряков, Елена Егорова, Владимир Иванов, Сергей Нарин, Евгения Слесарева.

Партнеры компании

Банки: ВТБ 24, Газпромбанк, Глобэксбанк, Московский Кредитный Банк, Локо-Банк, Национальный Инвестиционно-Промышленный Банк, Нордеа Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк России, Тойота Банк, Юниаструм Банк, ЮниКредит Банк и др.

Среди клиентов «Пари» ряд крупных компаний, таких как: «Мострансагентство», группа компаний Major, «Ситроникс Информационные технологии», «Российские космические системы», компания Candy, группа компаний «ПИК», Московский ювелирный завод, Дымовское колбасное производство, «М.Видео», АО «Мосгаз», ООО «Автодор-Платные дороги», ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», АО «РЖДстрой» УМП «Агротехцентр», МУП «Транспортная компания» (г. Южно-Сахалинск), ФГБУ «Канал имени Москвы», МП «Нижегородпассажиравтотранс» и др.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.