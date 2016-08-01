Страховая компания Белокаменная

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Белокаменная» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 252-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 166-е место по сборам в Москве. Основные составляющие страхового портфеля компании в 2015 году – страхование имущества юридических лиц (45,57%) и страхование грузов (36,79%). Компания не имеет филиалов и обособленных подразделений. Головной офис компании находится в Москве.

7 апреля 2016 года Банк России приказом № ОД-1141 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

4 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2500 отозвал лицензии компании на осуществление страхования.

СК «Белокаменная» работает на рынке страхования с 2002 года. Компания является универсальным страховщиков, работающим в интересах корпоративных клиентов и частных лиц. Приоритетными направлениями деятельности в 2015 году являлись: страхование грузов (в том числе ювелирных отправлений), страхование имущества юридических лиц (в том числе ювелирных ценностей, предметов залога и выставочных коллекций) и добровольное медицинское страхование. СК «Белокаменная» позиционирует себя как страховую компанию, работающую в интересах ювелирной отрасли России, является членом Ассоциации «Гильдия ювелиров России».



Основными участниками страхового общества являются: ООО «Норд Строй Монолит» (30%), ООО «НПО «Экоконтроль» (30%), ООО «Профспецтехнологии» (30%) и ОАО «Алмазозолотокомплект» (10%). Бенефициарами компании выступают: Вячеслав Гиматдинов (29,4%), Андрей Войтович (27,3%), Галина Войтович (27,3%), Руслан Бестолов (6,95%) и Алексей Харитонов (6%).

С 2008 года по результатам деятельности страхового общества наблюдается негативная динамика поступлений. В частности, в 2012 году компания собрала на 50,58% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (44,71 млн рублей против 90,47 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах снижение объемов поступлений составило 19,99% и 38,89% соответственно, а по итогам 2015-го –достигло 26,9%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 15,98 тыс. рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 21,86 млн рублей), из них 89,67% занимают сборы с юридических лиц и 10,33% – с физических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве. Выплаты в 2015 году составили 5,94 млн рублей. Уровень выплат – 37,18%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком было собрано 1,37 млн рублей (минус 72,81% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено 1,59 млн рублей. Уровень выплат за I квартал 2016 года составил 116,41%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (45,57%), страхование грузов (36,79%) и добровольное медицинское страхование (15,25%).

При помощи посредников в 2015 году страховщиком было собрано 14,73 млн рублей (92,19%), размер среднего агентского вознаграждения составил 19,71%.

Партнером по перестрахованию является российская компания ЗАО «Капитал Перестрахование».

В 2015 году компания показала убыток в размере 2,31 млн рублей по РСБУ и 7,82 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года убыток компании составил 2,43 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 2,35 млн рублей по МСФО.

В декабре 2015 года общим собранием участников ООО СК «Белокаменная» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставной капитал Общества, составляющий 300,01 млн рублей уменьшается на 150 млн рублей путём погашения долей принадлежащих обществу, размер изменённого капитала юридического лица составляет 150,01 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

На 1 августа 2016 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Галина Войтович (генеральный директор).

Партнеры

Банки: ПАО «ВТБ24», ПАО «Транскапиталбанк».

Страховые компании: ООО «Абсолют Страхование», ООО «Страховая компания «ТИТ».

Дата последнего изменения: 10 августа 2016 г.