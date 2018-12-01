Страховая компания Международная страховая группа

Справка banki.ru о компании

ООО «Международная страховая группа» (ООО «МСГ») – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализирующаяся на осуществлении личных видов страхования. По итогам 2017 года компания заняла 148-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 71-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней (80,24% страхового портфеля) и 102-е место по сборам в сегменте ДМС (18,87%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

ООО «МСГ» зарегистрировано в мае 2001 года. Изначально компания работала под названием ООО «Страховая компания «Фрегат». Компания предлагает клиентам страховые продукты по 16 видам страхования, при этом приоритетным направлением деятельности является личное страхование (кроме страхования жизни). В 2017 году страховая деятельность осуществлялась на территории Республики Крым (четвертое место среди региональных страховщиков, 81,06% от общей премии) и в Москве (121-е место по сборам). С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.



В феврале 2013 года Банк России приостановил действия лицензии на осуществление страхования ООО «МСГ» и ввел в компанию временную администрацию. В апреле 2013 года действие лицензии на осуществление страхования было возобновлено в связи с исполнением страховщиком надлежащим образом предписания Банка России.

Участниками общества являются АО «Юнион-Сервис» (73,78%), ООО «Терра-Инвест» (19,16%) и ООО «Райс Медиа» (7,06%), конечным владельцем которых выступает Юлия Калиновская.

В 2013 году компания собрала 19,58 млн рублей страховых премий против 11,23 млн рублей годом ранее, показав прирост на 74,36%. В 2014 году в деятельности компании отмечается снижение сборов на 34,51%, а по итогам 2015-2016 годов зафиксирован существенный прирост на 148,08% и 208,03% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 105,21 млн рублей, что на 7,37% превышает показатель предыдущего года. В структуре сборов 61,91% приходится на взносы по договорам с физическими лицами, 38,09% – доля юридических лиц. Размер выплат по итогам минувшего года составил 30,04 млн рублей, уровень выплат – 28,55%. За 6 месяцев 2018 года страховщиком собрано 63,13 млн рублей (прирост 44,68% к аналогичному периоду 2017-го). Размер произведенных выплат за этот период составил 10,26 млн рублей, уровень выплат – 16,25%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года сформирован преимущественно из страхования от несчастных случаев и болезней (80,24%) и добровольного медицинского страхования (18,87%). Менее 1% портфеля занимает страхование финансовых рисков.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 105,17 млн рублей (99,96%), размер среднего агентского вознаграждения составил 35,84%.

В 2017 году компания понесла убыток в размере 12,18 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 12,64 млн рублей по МСФО (годом ранее убыток компании составил 21,18 млн рублей).

Уставный капитал – 122,57 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 15 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховых агентов-физических лиц – 3 чел.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Легкий (генеральный директор), Александр Самодуров, Наталья Тихонова (гл. бухгалтер).

Клиенты: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы», ООО «Морская дирекция» и др.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.