Страховая компания Компаньон

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая группа «Компаньон» – универсальная розничная компания федерального масштаба. По итогам 2014 года компания заняла 23-е место в рэнкинге ведущих страховщиков. Основные направления деятельности компании – страхование каско и страхование от несчастных случаев. Страховой портфель в основном сформирован из: автострахования (57,3%, из них каско – 52,56% и ОСАГО – 4,74%), страхования от несчастных случаев и болезней (27,77%) и страхования финансовых рисков (10,95%). Региональная сеть состоит из более 100 отделений и 400 офисов продаж в 70 городах России. Головной офис компании расположен в Самаре.

Банк России приказом от 16.07.2015 года № ОД-1693 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Компания «Компаньон» была создана в 1999 году в Самаре под названием «Средневолжская транспортная страховая компания» (СТСК). В 2002 году мелкую региональную компанию, специализирующуюся в основном на транспортном страховании, приобрела финансово-промышленная группа компаний «СОК» (одна из крупнейших российских управляющих компаний; ее участниками являлись около 40 предприятий из различных отраслей, таких как производство автомобилей, автокомпонентов и стройматериалов, мостостроение, продажа автомобилей, транспортные услуги и др.). Подробности сделки не разглашались. Начиная с этого времени бизнес СТСК пошел в гору: компания получила лицензии на все основные виды страхования, в том числе ОСАГО, начала развивать филиальную сеть (к 2004 году компания насчитывала 12 филиалов). В 2004 году, когда владельцы приняли решение об экспансии в другие регионы, компания была переименована в СК «СОК» (бренд группы «СОК» в регионах был более известен, чем СТСК). Вскоре компании удалось стать лидером в своем регионе: по итогам 2006 года СК «СОК» заняла первое место среди страховых компаний Самарской области (объем собранной премии – более 1 млрд рублей) и 69-е место среди всех российских страховщиков. При этом основная доля бизнеса СК «СОК» приходилась на розничное автострахование.

Осенью 2006 года группа компаний «СОК» продала непрофильный для себя страховой актив американской инвестиционной компании Russia Partners Management (сумма сделки не сообщалась). Новый владелец СК «СОК» намеревался превратить компанию в крупного федерального страховщика, к 2010 году вдвое нарастив долю компании на рынке (тогда компания занимала менее 1%), расширив филиальную сеть с 25 до 40 подразделений, в том числе в городах-миллионниках. Для этого в СК «СОК» планировалось инвестировать до 30 млн долларов. Помимо этого предполагалось значительно сократить долю высокоубыточного автострахования в портфеле компании (с 90% до 70%), активно развивать страхование имущества граждан, ипотечное страхование, страхование от несчастного случая, а также работать с малым и средним бизнесом. Интенсивный рост компании начался под новым брендом – «Страховая группа «Компаньон».

За несколько последующих лет региональный страховщик, последовательно реализуя стратегию прибыльного развития бизнеса и наращивая региональное присутствие, превратился в одну из крупнейших компаний федерального масштаба. По итогам 2013 года СГ «Компаньон» удалось войти в топ-30 лидеров российского страхового рынка (27-е место, объем собранной премии – 6,7 млрд рублей).

На этом компания решила не останавливаться. В сентябре 2014 года СГ «Компаньон» приобрела крупную розничную страховую компанию «Оранта» (по итогам 2013 года входила в топ-40 крупнейших страховщиков), выставленную прежним владельцем, голландской страховой группой Achmea, на продажу из-за убытков (в 2012 и 2013 году их сумма составила 590,7 млн и 902,6 млн рублей соответственно). В результате СГ «Компаньон» смогла существенно расширить региональное присутствие за счет присоединения филиальной сети «Оранты», охватывающей 20 регионов.

Страховая группа «Компаньон» (г. Самара) является универсальной розничной компанией федерального масштаба. Региональная сеть состоит из более 100 отделений и 400 офисов продаж в 70 городах России.

Доли в уставном капитале компании по состоянию на июль 2015 года распределены между четырьмя российскими обществами с ограниченной ответственностью (общая доля 89,38%) и зарегистрированной в Кипре компанией Sidori Holdings Limited (10,62%). Конечными бенефициарами всех организаций, зарегистрированных в РФ, являются руководители компании Зобнин Александр (Генеральный директор, доля 50%) и Семин Борис (Заместитель генерального директора, доля 50%).

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала существенный рост сборов на 48,16% и 90,6% соответственно. В 2014 году увеличение сборов составило всего 6,77%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 7,19 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013 году — 6,74 млрд рублей). По данному показателю компания заняла 23-е место в ренкинге страховых компаний по сборам за 2014 год.

Выплаты компании в 2014 году составили 3,15 млрд рублей. Уровень выплат 43,74%.

По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 0,74 млрд рублей, выплачено – 0,59 млрд рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: автострахование (57,3%, из них каско – 52,56% и ОСАГО – 4,74%), страхование от несчастных случаев и болезней (27,77%), страхование финансовых рисков (10,95%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 7,02 млрд рублей (97,6%), размер среднего агентского вознаграждения составил 41,5%.

Уставный капитал – 2,1 млрд рублей (по состоянию на 1 апреля 2015 года).

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики.

Чистая прибыль, согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2013 года составила 1,4 млн рублей. Отчетность по итогам 2014 года на сайте компании не опубликована.

Компании присвоены рейтинги:

Национальное рейтинговое агентство: «ВВВ-», рейтинг отозван 04.06.2015.

Клиентами компании являются более 500 тыс. физических и юридических лиц.

Руководство: Антон Гареев (генеральный директор).

Партнеры компании

Банки: сотрудничает с более чем 30 банками.



Дата последнего изменения: 8 июля 2015 г.