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Страховая компания Национальный страховой дом

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
526 147
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
115 507
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 20.08.2015 года № ОД-2216 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Национальный Страховой Дом». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391 «О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2016 года ООО «Национальный Страховой Дом» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

Дата последнего изменения: 9 июня 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Национальный страховой дом»
лицензия ФССН С №1259 77 от 2.09.2010
Руководитель
Наталья Юрьевна Потапова (руководитель временной администрации)
по информации на 3 ноября 2015 г.
ОГРН
1025002871332
Адрес
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/12, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 764-21-22
8 800 333-56-38
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №1259 77 от 2.09.2010 Отозвана

Лицензия отозван приказом Банка России от 20.08.2015 года № ОД-2216 в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391 «О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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