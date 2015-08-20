Страховая компания Национальный страховой дом

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Банк России приказом от 20.08.2015 года № ОД-2216 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Национальный Страховой Дом». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391 «О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».



Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2016 года ООО «Национальный Страховой Дом» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

Дата последнего изменения: 9 июня 2016 г.