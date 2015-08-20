Страховая компания Национальный страховой дом

Банк России приказом от 20.08.2015 года № ОД-2216 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Национальный Страховой Дом». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391 «О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2016 года ООО «Национальный Страховой Дом» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.
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лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №1259 77 от 2.09.2010
Отозвана
Лицензия отозван приказом Банка России от 20.08.2015 года № ОД-2216 в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391 «О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.